Cuánto sale hacer la VTV en CABA en junio 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sufrió algunas modificaciones en su funcionamiento, detalladas en el Decreto 196/2025. Entre los principales cambios se encuentran dos, uno que tiene que ver con los plazos y otro que gira en torno a la posible incorporación de nuevos centro de revisión privados.

No obstante, las jurisdicciones tenían la potestad de adherir o no a la reglamentación nacional y la Ciudad de Buenos Aires desde un primer momento hizo oficial que no iba a aplicar cambios.

Dado que no hay modificaciones, en territorio porteño las tarifas para hacer la VTV continúan unificadas ya que sólo lo ofrecen los centros estatales, siendo los montos destacados a continuación los vigentes para junio:

Autos particulares: $52.878

$52.878 Motos particulares: $19.882

El precio de la revisión para autos en la Ciudad supera los $50.000 Fabián Marelli - LA NACION

Qué autos no deben hacer la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

Los autos particulares con más de tres años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros recorridos deben hacer la VTV en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las motos, se realiza la inspección a partir del año del patentamiento.

La nueva VTV de la Ciudad de Buenos Aires tiene un QR donde se almacena toda la información GCBA

Quedan exceptuados los vehículos cero kilómetro, hasta cumplir los tres años de su patentamiento o antes de los 60.000 km recorridos. Y las motos cero kilómetros, antes del año de antigüedad sin excepciones.