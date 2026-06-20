Dar positivo en un control de alcoholemia cuesta desde $142.000 en la ciudad y $443.000 en la Provincia de Buenos Aires

El consumo de alcohol al conducir continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en la seguridad vial. Si bien los especialistas coinciden en que los siniestros viales son fenómenos multicausales, en los que intervienen diversos factores como la velocidad, las distracciones o el estado de la infraestructura, el consumo de bebidas alcohólicas sigue ocupando un lugar central entre las conductas que aumentan significativamente las probabilidades de verse involucrado en un choque.

Con el objetivo de reducir estos riesgos, en los últimos años se avanzó en la implementación de normativas más estrictas en materia de seguridad vial.

Una de las medidas más relevantes fue la sanción de la Ley de Alcohol Cero al Volante (Ley 27.714) en 2023, aunque algunas jurisdicciones ya habían adoptado iniciativas similares; tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, que reglamentó su propia ley de Alcohol Cero un año antes de la entrada en vigencia de la normativa nacional.

Por el contrario, y como ocurre con gran parte de las normativas de tránsito, la adhesión a la Ley de Alcohol Cero al Volante queda a criterio de cada jurisdicción. Esto provocó que la Ciudad de Buenos Aires decidiera no adherir y así mantener su esquema vigente, con un límite máximo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para los conductores de autos particulares.

A pesar de que la normativa no fue modificada, desde el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Pablo Bereciartua, señalan que se mantiene una política sostenida de controles de alcoholemia. La medida responde a que, en esa jurisdicción, uno de cada cinco siniestros viales fatales está vinculado al consumo de alcohol.

Todas las sanciones por conducir con exceso de alcohol en sangre

Ciudad de Buenos Aires

Más allá de las diferencias normativas, las consecuencias para quienes conducen bajo los efectos del alcohol son severas en la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los conductores que arrojen resultado positivo en un control de alcoholemia son inhabilitados para conducir por un plazo mínimo de dos meses, además de sufrir la retención de la licencia y el acarreo del vehículo.

El vehículo se retiene en la Ciudad de Buenos Aires GCBA

Las sanciones se agravan según el nivel de alcohol detectado. Para quienes registren entre 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre, las multas van de 150 a 1000 Unidades Fijas (UF), lo que equivale a entre $142.498,50 y $949.990 con el valor vigente de la UF en junio de 2026. Además, la inhabilitación para conducir puede extenderse de dos a cuatro meses, aunque en una primera infracción el plazo puede reducirse a la mitad si se aprueba un curso de educación vial.

En los casos más graves, cuando el dosaje supera 1 gramo por litro de sangre, las multas ascienden a entre 300 y 2000 UF, es decir, de $284.997 a $1.899.980. A ello se suma una inhabilitación de entre cuatro meses y dos años, que no puede dejarse en suspenso, o incluso una pena de arresto de entre uno y diez días. Al igual que en el caso anterior, en una primera contravención la inhabilitación puede reducirse a la mitad si el infractor aprueba un curso de seguridad vial.

Provincia de Buenos Aires

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, como se mencionó previamente, rige la ley de Alcohol Cero, por lo que cualquier resultado superior a 0,0 gramos por litro de sangre es considerado positivo.

Además de las sanciones económicas, el conductor enfrenta la retención inmediata de la licencia, recibe un certificado provisorio para poder retirar el vehículo del lugar y puede sufrir el secuestro de la unidad.

Tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires se retiene la licencia de conducir Ministerio de Transporte

También se prevé inhabilitaciones para conducir que van desde los 3 hasta los 18 meses, según el nivel de alcohol detectado.

En cuanto a las multas económicas, estas también se calculan en Unidades Fijas y contemplan un rango de entre 200 y 1000 UF. En junio de 2026, cada UF tiene un valor de $2215, por lo que las penalidades pueden ubicarse entre $443.000 y $2.215.000.