Dos automotrices lanzan sus autos en cuotas y a tasa 0

La financiación fue una de las herramientas clave en la reactivación de la industria automotriz. De hecho, las compras en cuotas llegaron a representar cerca de la mitad de las operaciones de 0km durante algunos meses del año pasado.

En 2026, el arranque en ventas fue algo más lento en comparación con el inicio del año anterior, aunque con el correr de los meses la actividad se fue recuperando y logró acercarse a esos niveles. Entre enero y marzo se patentaron 157.455 unidades, un 3,1% menos que en el primer trimestre de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

En ese contexto, las automotrices optaron por sostener tanto los precios como las opciones de financiación, que en varios casos se ofrecen a tasa 0. Peugeot, una de las marcas que habitualmente impulsa este tipo de herramientas, presentó su propuesta comercial para abril de 2026, al igual que RAM, que también dio a conocer sus condiciones para este mes.

Los modelos de Peugeot en cuotas

Durante abril, la firma del león despliega una oferta de financiación amplia y versátil, pensada para adaptarse a distintos perfiles de clientes en la Argentina. Como eje principal, ofrece una tasa express a tasa 0 a 18 meses para toda su gama, con un monto máximo financiable de $16.000.000, una alternativa ágil que busca facilitar el acceso a un 0km a través de su red de concesionarios.

En paralelo, refuerza su estrategia con una tasa exclusiva a tasa 0 a 24 meses para los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008, que permite financiar hasta $20.000.000. Esta propuesta apunta a quienes priorizan mayor plazo y previsibilidad, especialmente en los productos de mayor volumen de la marca.

Peugeot 2008

Para montos más elevados, Peugeot ofrece financiación de hasta $36.000.000 con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, mientras que modelos como Peugeot Boxer, Peugeot 3008, Peugeot 408 y Peugeot 5008 cuentan con un tope ampliado de $45.000.000, abarcando tanto usos particulares como profesionales.

Como complemento, la marca incorpora opciones a través de créditos UVA. En este caso, propone una alternativa a 24 meses con tasa 0 para financiar hasta $24.000.000, y otra a 36 meses con una tasa del 9,9%, que alcanza hasta $26.000.000. Estas líneas están disponibles para los modelos 208, Peugeot Partner y 2008, ampliando el abanico de posibilidades.

Los precios de Peugeot para abril 2026

Peugeot 208 Active: $31.460.000

$31.460.000 Peugeot 208 Allure MT: $36.560.000

$36.560.000 Peugeot 208 Allure AT: $38.450.000

$38.450.000 Peugeot 208 Allure Pack T200: $41.090.000

$41.090.000 Peugeot 208 GT T200: $43.310.000

$43.310.000 Peugeot 2008 Active T200: $44.970.000

$44.970.000 Peugeot 2008 Allure T200: $49.260.000

$49.260.000 Peugeot 2008 GT T200: $53.520.000

$53.520.000 Peugeot 408 GT: $74.650.000

$74.650.000 Peugeot 3008 GT: $77.940.000

$77.940.000 Peugeot 5008 GT: $82.230.000

$82.230.000 Peugeot Partner Confort 1.6 HDI 92: $38.270.000

$38.270.000 Peugeot Boxer L2H2 HDI 140: $69.840.000

$69.840.000 Peugeot Boxer L3H2 HDI 140: $75.090.000

$75.090.000 Peugeot Expert L3 HDI 150: $57.500.000

$57.500.000 Peugeot Expert L3 HDI 150 6P: $62.960.000

Los modelos de RAM en cuotas

En abril, RAM también despliega una propuesta de financiación competitiva en la Argentina, orientada a facilitar el acceso a toda su gama de pickups y vehículos comerciales. Como eje principal, la firma del carnero ofrece una tasa fija 0 a 12 meses, con un monto máximo financiable de hasta $24.000.000, y una alternativa a tasa 0 a 18 meses para financiar hasta $18.000.000, posicionándose como una de las opciones más atractivas dentro de su segmento.

En paralelo, incorpora la línea de créditos UVA, con una propuesta a tasa 0 a 12 meses para financiar hasta $30.000.000. A su vez, permite extender los plazos hasta 60 meses, con una tasa del 12,9% en abril, brindando mayor previsibilidad y flexibilidad financiera. Como complemento, la marca ofrece otras alternativas de financiación para toda su gama, que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo.

La RAM Dakota cuenta con una financiación exclusiva SEBASTIAN PANI

En el caso de la RAM Dakota (su nueva pickup mediana), la firma suma una propuesta exclusiva que permite financiar hasta $30.000.000 a tasa 0 a 12 meses. Para quienes buscan plazos más largos, el modelo también cuenta con una opción de hasta 36 meses, con una tasa del 27,9%.

Los precios de RAM para abril 2026