El accesorio para los autos que evita que lo rayen o lo choquen cuando está estacionado

Dejar el auto estacionado en la vía pública es, para muchos conductores, una preocupación cotidiana. Sin la protección de una cochera, el vehículo queda expuesto a diversos riesgos: desde pequeños rayones por maniobras descuidadas hasta daños de mayor magnitud causados por otros automovilistas o intentos de robo.

Frente a esta situación, algunos optan por ocupar más espacio del permitido para evitar que otro auto quede demasiado cerca, una práctica que además de ser mal vista puede generar multas. Otros, en cambio, recurren a soluciones más ingeniosas y dentro del marco legal.

Una de ellas comienza a expandirse con fuerza en ciudades densamente pobladas, como Nueva York, donde el estacionamiento en la calle es escaso y caótico. La elevada densidad edilicia, el alto valor del metro cuadrado y las restricciones impuestas por la normativa urbana —como zonas reservadas para carga y descarga— dificultan aún más la posibilidad de encontrar un lugar disponible.

Los paragolpes de goma permiten cubrir el vehículo ante leves toques Cobalt S-Elinoi - Shutterstock

En este contexto, muchos conductores comenzaron a proteger sus vehículos de manera preventiva, incorporando un accesorio tan simple como efectivo: los bumpers removibles.

Se trata de paragolpes de goma o espuma de alta densidad que se colocan sobre el paragolpes original del auto, tanto en el sector delantero como en el trasero. Su función es amortiguar pequeños impactos, típicos de las maniobras de estacionamiento paralelo, que suelen dejar marcas, rayones o incluso abolladuras. Algunos modelos se fijan con correas, imanes o ventosas y pueden colocarse antes de dejar el auto y retirarse al volver. Otros ofrecen una integración más permanente con el vehículo.

El costo de estos dispositivos varía según la calidad y el nivel de protección: hay versiones básicas desde US$80, mientras que los modelos más sofisticados, con mayor espesor, diseño aerodinámico o sensores integrados, pueden superar los US$500. También existen alternativas específicas para distintos tipos de carrocería, desde autos compactos hasta SUV.

Aunque en América Latina su uso aún no está generalizado, en mercados como el estadounidense, el japonés o el coreano este tipo de accesorios ya forma parte del catálogo habitual en tiendas especializadas.