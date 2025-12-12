El auto más vendido del año sacó una baja calificación en un test de seguridad

En el marco de unas nuevas pruebas de choque realizadas por LatinNCAP, entidad que evalúa la seguridad de los vehículos para América Latina y el Caribe, el Toyota Yaris, modelo más vendido en lo que va del año, sacó dos estrellas de cinco en la nueva prueba.

Este modelo de la marca japonesa, que se fabrica en Brasil, obtuvo está calificación tras arrojar un 66% en protección a ocupantes adultos, 64% en ocupantes infantiles, 54% en seguridad para peatones y usuarios vulnerables de las vías y 58% en sistemas de asistencia a la conducción.

Se probó tanto con la silueta Sedán (que ya no se comercializa en la Argentina) como en la Hatchback y evidenció “una estructura inestable y una zona de pies vulnerable en el choque frontal”, mientras que el pecho del conductor obtuvo una protección marginal en esa misma prueba. En contraste, los ocupantes infantiles lograron una protección completa gracias a la correcta instalación de las butacas mirando hacia atrás mediante anclajes ISOFIX y al uso de sistemas de retención de buen desempeño.

No obstante, la ausencia de un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero cuando se coloca una butaca orientada hacia atrás impactó negativamente en la puntuación final para la protección infantil.

En materia de seguridad para peatones, el modelo mostró un rendimiento promedio, condicionado principalmente por la falta de puntos Vulnerable Road User (VRU) AEB. A esto se suma la ausencia de Asistencia de Velocidad y la imposibilidad de acumular puntaje por no contar con Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) disponible, factores que derivaron en un resultado general de dos estrellas.

En respuesta a este resultado, Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP dijo: “Toyota sorprendió con un desempeño muy deficiente en muchos aspectos simultáneamente en los modelos Yaris y Yaris Cross".

Cabe destacar que el ensayo se realizó por decisión voluntaria del fabricante y, como es habitual, la entidad evaluó la versión de entrada de gama, es decir, la que cuenta con el nivel de equipamiento más básico.