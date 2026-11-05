El Banco Nación bajó su tasa de financiación para comprar autos 0km y usados

El Banco Nación anunció una baja al 25% de la tasa nominal anual (TNA) de su línea “+Autos con BNA”, a tasa fija y en pesos. El préstamo permite acceder a hasta $50 millones y devolverlos en un plazo máximo de 72 meses para comprar autos 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad.

Para acceder a la tasa más baja se deben cumplir con tres requisitos: cobrar el sueldo o la jubilación en el banco, contar con una tarjeta de crédito de la entidad y contratar el seguro del auto a través del BNA. Quienes no reúnan esas condiciones o prefieran no adherir podrán solicitar el préstamo con una TNA fija del 46%.

La diferencia se refleja en la cuota. Según el ejemplo difundido por la entidad, quien pida $15 millones a 36 meses tendrá una primera cuota de $662.022 con la tasa preferencial, frente a los $895.841 de las condiciones generales.

Qué se necesita para mantener la tasa del 25%

El seguro debe contratarse con Nación Seguros, con una cobertura mínima de Terceros Completos, y pagarse mediante débito automático en la tarjeta de crédito del Banco Nación. Además de la cuota del crédito, el cliente deberá afrontar el costo de esa cobertura.

El préstamo permite acceder a hasta $50 millones y devolverlos en un plazo máximo de 72 meses para comprar autos 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad Shutterstock - Shutterstock

A su vez, los requisitos deben mantenerse durante todo el préstamo y si dejan de cumplirse, puede perderse la bonificación. La web agrega que se requieren preselección crediticia y tres acreditaciones de haberes; para cuentas sueldo, especifica que deben ser mensuales y consecutivas. También exige una tarjeta sin bonificaciones de mantenimiento y renovación. La rebaja corresponde a nuevas operaciones.

Además de la tasa, hay que considerar el costo financiero total (CFT), que incorpora otros cargos. Para $20 millones a 60 meses, el banco publica un CFT efectivo anual del 55,40%. Ese ejemplo incluye intereses, IVA, seguro de Terceros Completos para un Toyota Yaris XS CVT 0 km y cargos de resumen y renovación de una tarjeta Black; excluye sellos provinciales. Es una referencia calculada para esas condiciones, distinta del ejemplo de cuotas de $15 millones.

Cómo se tramita y qué gastos cubre

La solicitud se realiza de forma digital en una concesionaria adherida, con el DNI. Durante la gestión se verifica que el solicitante cobre sus haberes en la entidad y cuente con una tarjeta de crédito del banco. Si no tiene la tarjeta, puede pedirla en ese momento desde la aplicación BNA+.

Finalmente la línea no se modificó y abarca tanto autos nacionales como importados, permitiendo financiar hasta el 100% del precio de venta, dentro del máximo de $50 millones. El patentamiento y otros gastos adicionales quedan afuera.

La línea se comercializa en más de 1400 concesionarios adheridos y registra operaciones en todo el país Shutterstock - Shutterstock

Se trata de un préstamo personal no prendario. Esto significa que el auto no se constituye como garantía prendaria del crédito y que no hace falta inscribir una prenda, con lo que se evitan los gastos asociados a ese trámite.

Según informó el banco, en lo que va de 2026 otorgó más de 32.000 préstamos a través de esta línea de crédito por más de $514.000 millones y con un monto promedio cercano a $16 millones por operación. La línea se comercializa en más de 1400 concesionarios adheridos y registra operaciones en todo el país.