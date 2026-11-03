El Banco Nación prepara una línea de crédito para comprar autos 0km

Con las ventas de autos en caída en la comparación interanual, el Gobierno busca darle un nuevo impulso al mercado a través del crédito. El Banco Nación trabaja en una nueva línea de financiación para el sector automotor, según confirmaron a LA NACION desde varias terminales.

Diferentes automotrices reconocieron que la propuesta está ultimando detalles y se discuten las condiciones de implementación. El objetivo es facilitar la compra de vehículos fabricados en el país y reactivar las operaciones en un mercado que cuenta con una oferta cada vez más amplia, pero que no logra recuperar el volumen de 2025.

Según le explicaron varias fuentes a este medio, se trataría de una opción a 60 meses con tasa del 25%, aunque parte de ella sería absorbida por el Ministerio de Economía. Restan ultimar detalles respecto a los montos finales, pero sería exclusiva para la compra de unidades de producción nacional.

La iniciativa llega después de otro mes de caída. En octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, un 12% menos que un año atrás y un 8,4% por debajo de septiembre, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Con ese resultado, entre enero y octubre se acumularon 481.852 unidades, una baja interanual del 12,8%.

A la menor actividad se suma un cambio en la composición del mercado. En octubre, el 68% de los vehículos patentados fueron importados y el 32% correspondió a unidades fabricadas en el país. Por lo tanto, las terminales compiten así por una demanda más reducida y con una presencia creciente de modelos del exterior.

En octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, un 12% menos que un año atrás y un 8,4% por debajo de septiembre Shutterstock - Shutterstock

En ese escenario, la financiación mantiene un papel central para acercar compradores a los concesionarios. El último informe de SIOMAA difundido por Acara, correspondiente a septiembre, registró 26.266 prendas sobre vehículos nuevos, un 17% más que en agosto y un 1,3% por encima del mismo mes de 2025. Fue la primera mejora interanual del año para ese segmento.

La participación de las operaciones financiadas llegó al 52,3% de los patentamientos, frente al 49,9% de agosto. Sin embargo, el repunte todavía no alcanzó para compensar los meses anteriores, ya que en el acumulado de los primeros nueve meses, las prendas sobre unidades nuevas quedaron un 12,1% por debajo de 2025.

Las propias marcas tienen un peso importante en ese negocio. Sus financieras concentraron el 42,6% de las operaciones prendarias acumuladas, seguidas por los planes de ahorro, con el 41,2%, y los bancos, con el 13,9%.

La participación de las operaciones financiadas llegó al 52,3% de los patentamientos en septiembre ViDI Studio - Shutterstock

Qué financiación ofrece hoy el Banco Nación

La nueva propuesta reemplazaría a +Autos con BNA, que actualmente permite solicitar hasta $100 millones y cubrir hasta el 100% del precio del vehículo. Incluye autos, pickups y utilitarios, nacionales o importados, tanto 0km como usados de hasta diez años.

La opción en pesos tiene un plazo máximo de 72 meses, con una tasa nominal anual fija del 36% para clientes que cobran sus haberes en el banco y cumplen los requisitos de bonificación, y del 46% para el resto.

La propuesta actual permite solicitar hasta $100 millones con un plazo máximo de 72 meses y una tasa nominal anual fija del 36% para clientes que cobran sus haberes en el banco Anatoliy Cherkas - Shutterstock

También existe una alternativa en UVA, a devolver en hasta 60 meses. En ese caso, al ajuste por inflación se agrega una tasa nominal anual del 19% para quienes perciben haberes en la entidad o del 25% para los demás usuarios.

Los préstamos vigentes se tramitan en concesionarias adheridas, están sujetos a evaluación crediticia y se otorgan a sola firma, sin constituir una prenda sobre el vehículo. El monto financiado no incluye el patentamiento ni otros gastos adicionales.