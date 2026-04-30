El botón que traen todos los autos modernos y ayuda a gastar menos nafta

El ahorro de combustible es uno de los principales factores que se consideran al comprar un auto. Y es que, con los aumentos constantes en el precio de la nafta, prolongar su rendimiento se ha vuelto prioridad para el bolsillo de los conductores, y también favorece al medio ambiente.

Ante esto, muchas personas buscan alternativas para optimizar el uso de combustible sin sacrificar potencia. En respuesta, los fabricantes han integrado tecnologías eficientes como el modo Eco, presente en la mayoría de sedanes, SUV y pickups modernas.

De acuerdo con el fabricante Kia (México), el modo Eco es un sistema económico que tiene la finalidad de ahorrar combustible, mejorar el consumo del mismo y reducir las emisiones de CO2. Su principal beneficio es que permite aprovechar al máximo el suministro, proporcionando el 20% de la gasolina que se utiliza durante la combustión interna del carro.

El botón Eco ayuda a reducir el consumo de combustible Shutterstock

Lo anterior se debe a que actúa sobre la transmisión y el rendimiento del motor, reduciendo la respuesta del acelerador. Pero, ¿cómo lo hace? Controlando ciertos sistemas del auto como el aire acondicionado, el sistema de frenado, entre otros.

Según explica el fabricante, el modo ECO se encuentra en la mayoría de modelos recientes, pues es una tecnología que las marcas implementan para mejorar la experiencia de conducción del usuario.

Sin embargo, no muchos conductores lo conocen o utilizan por temor a que el coche se vuelva lento. Pero, precisamente, otra de sus ventajas es que ayuda a circular a velocidad constante, impidiendo aceleraciones bruscas.

¿Cómo activar el modo Eco?

En la mayoría de los vehículos, para activar este modo basta con presionar el botón que dice “ECO” y que se encuentra en la cabina. De igual manera, en modelos más recientes se puede configurar desde la pantalla de navegación, eligiendo la opción “modo ecológico”.

Los expertos recomiendan usar el modo Eco cuando se va a manejar a un ritmo bajo, por ejemplo, en entornos urbanos o donde hay mucho trafico. Pero, como lo mencionamos anteriormente, es importante evitar acelerar o frenar bruscamente cuando se activa.

Este modo es ideal para trayectos largos Ricardo Pristupluk - LA NACION

Asimismo, este modo es ideal para viajes largos, con caminos planos y tranquilos en carretera. Tal como lo explica Hyundai (México), utilizarlo puede contribuir a prolongar la vida útil de los componentes del auto, reducir el estrés en el motor y la transmisión.

Mientras que en vehículos híbridos y eléctricos, optimiza el uso del motor eléctrico y la frenada regenerativa, lo que aumenta la autonomía para circular.