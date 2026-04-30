El invento argentino que busca terminar con uno de los problemas más comunes al manejar

“Una vez estaba guardando la camioneta en el estacionamiento, pongo balizas y cuando voy a entrar me sobrepasa una moto y casi se produce un accidente. Ahí se me ocurrió que una de las luces de la baliza se debería prender con más intensidad con más fuerza que la otra, para dar una indicación más clara”, comenzó explicando a LA NACION, el inventor Sebastián Cilveti.

La misma se trata de una de las situaciones de tránsito que más dudas generan, considerando que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 no es específica sobre esta situación, lo que genera que de lugar a la interpretación y procedimientos múltiples según la jurisdicción.

Según la mencionada ley, las balizas solo deben usarse para señalar la detención del vehículo en situaciones de emergencia o riesgo, como también durante maniobras consideradas riesgosas. No se especifica si el ingreso a un estacionamiento o cochera ingresa en esta última categoría, lo que genera diferentes usos según la ciudad.

El uso de balizas puede ser confuso en algunas situaciones de conducción Shutterstock

En la Ciudad de Buenos Aires la situación es más específica, donde Código de Tránsito y Transporte establece que las balizas deben utilizarse para señalar el egreso de la vía pública y para maniobras de detención o estacionamiento. Sin embargo, en algunas situaciones puede no ser suficiente, lo que genera que los conductores indiquen con señas, sacando por la ventana el brazo para indicar sus intenciones y evitar malentendidos.

A pesar de la normativa, una encuesta realizada por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) estableció que el 48% de los encuestados en CABA utilizan balizas para señalar que están por ingresar a un estacionamiento, mientras que el 46% prefieren usar las luces de giro.

Para solucionar este problema, Cilveti creó el dispositivo “STOPYTURN”, que detecta la activación simultánea de balizas y giro, modificando el patrón de las luces direccionales (variando frecuencia, aplicando retardo o ajustando la intensidad mediante control electrónico PWM).

El dispositivo “STOPYTURN”, detecta la activación simultánea de balizas y giro (imagen generada con inteligencia artificial)

“Empecé a armar un dispositivo y fui al INPI [Instituto Nacional de la Propiedad Industrial], donde les mostré las situaciones que pasan y que la normativa es interpretable. Ellos me dijeron que es algo novedoso y que se puede producir industrialmente”, contó. El invento está ingresado como trámite y ya tiene número de expediente.

Según explica Cilveti, para el automovilista no cambia nada. Uno reduce la velocidad, pone la baliza y luego coloca el guiño (hoy no se distingue, ya que las balizas tapan al giro). Con este nuevo sistema, las luces van más rápido del lado que se va a girar.

El sistema cuenta con tres señales de entrada y dos de salida. Una caja ubicada después de las luces de giro y las balizas tiene un software cargado a un procesador que opera bajo el concepto “If”.

Es decir, si el dispositivo detecta primero a las balizas y luego al guiño, aumenta las luces del lado seleccionado sin desactivar ninguna señal lumínica. De esta manera, se tiene una precisión de que el conductor quiere ingresar a un estacionamiento y de qué lado va a hacer el ingreso.

Al utilizar las balizas se anula la señal del guiño Shutterstock - Shutterstock

Sobre su aplicación, comentó: “En los autos antiguos se cortan los cables de control de giro, balizas y se conecta directo al circuito de giro. En los autos modernos lo que se hace es lo mismo pero se toma la señal que entra a la computadora y se realiza ahí mismo los cambios”.

Para que al idea se pueda exportar a otros mercados en un futuro, hay que revisar la normativa de cada lugar. Por ejemplo, en los Estados Unidos no está permitido variar la frecuencia de pulsación. Sin embargo, existe la posibilidad en el proyecto que se pueda variar no solo la frecuencia sino también la intensidad.

El ingreso a los estacionamientos puede generar problemas de tránsito si el aviso de la maniobra no es claro Shutterstock - Shutterstock

De momento, se está haciendo una búsqueda para ver si hay un sistema similar en el mundo. Según explicaron a este medio, en la primera búsqueda del INPI no se detectaron inventos similares y esperan avanzar en los próximos meses con las pruebas piloto en un vehículo.