El día que Cadillac homenajeó a Dolly Parton con un auto único y una edición especial

A los 80 años, la actriz y cantante Dolly Parton falleció tras haber sido hospitalizada el viernes último. La noticia la comunicó su familia en redes sociales y deja, tras su partida, un legado imborrable en el mundo de la música.

Pero así como la historia hablara de ella por sus grandes éxitos, hay un capítulo dedicado a los autos, especialmente a los Cadillac, marca que llegó incluso a diseñar una edición especial dedicada y en homenaje a su gran fanática.

Entre los vehículos que Dolly tuvo a lo largo de los años, resalta un Cadillac D’Elegance de 1997, de color dorado, que la artista convirtió en uno de sus autos favoritos y que condujo durante más de una década.

El modelo era un sedán de lujo estadounidense de grandes dimensiones, pensado para ofrecer confort y representar el estilo clásico de Cadillac de aquella época. El D’Elegance de Dolly estaba equipado con un motor V8 Northstar de 4.6 litros, asociado a una transmisión automática de cuatro velocidades y tracción delantera.

Cadillac D'Elegance 1997 (Imagen ilustrativa)

Con una longitud cercana a los 5,3 metros, era un auto que combinaba las enormes dimensiones de los sedanes estadounidenses con el equipamiento y el confort característicos de la marca, que lo posicionaban como un modelo asociado al lujo y al estatus de la época.

Aquel Cadillac dorado acompañó a Dolly durante varios años hasta que, en 2008, decidió incorporarlo a la colección del Hollywood Star Cars Museum, ubicado en Gatlinburg, Tennessee, Estados Unidos. Un detalle particular de aquel momento fue que, además de firmar los papeles para dejar el vehículo en el museo, la cantante dejó su firma en los apoyabrazos del interior.

El Cadillac D’Elegance de 1997 de Dolly Parton, en el Hollywood Star Cars Museum Star Cars Museum

Se convirtió así en una pieza de colección para la historia. De la misma manera que las canciones que Parton escribió a lo largo de su carrera y con el mismo impacto que el mundo recibió a temas como Jolene (1973) o I Will Always Love You (1974), tema inmortalizado años después por Whitney Houston.

Pero la historia de los autos (y también de la música) tenía varios capítulos más reservados para Dolly. Su vínculo con Cadillac fue más allá cuando, en 2004, la marca presentó una edición especial del DTS asociada a su nombre.

Old School Stars and Cars/ Dolly Parton and her Cadillac pic.twitter.com/TIxAYqOCjM — OldSchool (@OldSchRides) April 18, 2018

La unidad tenía una carrocería en White Diamond y varios detalles vinculados a la artista, como un emblema con su firma.

La edición, conocida en distintas publicaciones como Dolly Parton DTS Platinum Edition, fue una versión de producción limitada que buscó trasladar al auto algunos de los rasgos que ya formaban parte de la imagen de la cantante: lujo, brillo y una estética llamativa. El tono blanco diamante y los detalles personalizados hicieron que el modelo se destacara dentro de la gama de Cadillac de aquellos años.

Así, mientras el D’Elegance dorado de 1997 terminó convertido en una pieza de museo después de haber sido uno de los autos favoritos de Parton, el DTS de 2004 quedó como una muestra de hasta dónde había llegado el vínculo entre la artista y Cadillac.

Su fallecimiento, confirmado hace apenas unas horas, se produjo luego de unos días de internación. Según informó People, Parton -que además era la madrina de Miley Cyrus- había sido hospitalizada el viernes pasado, el mismo día en que se había referido a su estado de salud a través de un comunicado emitido a dicho medio. Cabe recordar que en mayo, había cancelado de manera definitiva la serie de seis recitales que tenía pautados para Las Vegas en diciembre, que inicialmente iba a realizar el año pasado.

“Como compartí en mensajes de video durante el último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención mientras cuidaba de Carl [su marido, Carl Dean, que murió en marzo de 2025]. Esta no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. A principios de los 80, estuve deprimida durante varios meses por problemas ginecológicos, y también tenía problemas de peso en ese entonces, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud”, había dicho a People.

“Pero creo que, como vivimos en un mundo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a las redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años. Solía ​​bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como dije muchas veces, me obsesioné con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”.