El Ejército argentino renovó su flota de camiones: así se comportan las nuevas unidades en terrenos hostiles

Pendientes pronunciadas, desniveles que obligan a trabajar a cada rueda de manera independiente y sectores donde un vehículo convencional difícilmente podría avanzar. Ese fue el escenario elegido para mostrar qué pueden hacer los nuevos Mercedes Benz Unimog U4000 que comenzó a incorporar el Ejército Argentino.

La prueba se realizó en el circuito del Batallón de Arsenales 601, en Boulogne, donde personal del Ejército y especialistas de la marca exhibieron las capacidades todoterreno de las unidades recién llegadas de Alemania.

Los U4000 llegan para comenzar a reemplazar una flota de históricos Unimog que, en algunos casos, lleva más de 50 años en servicio. Las primeras incorporaciones comprenden 64 unidades, mientras que el plan de renovación contempla una cantidad considerablemente mayor de vehículos durante los próximos años.

El nuevo Mercedes Benz Unimog U4000 junto a su antecesor

La demostración permitió entender por qué el Unimog ocupa desde hace décadas un lugar particular dentro de los vehículos militares. Su diseño está pensado desde el origen para moverse por terrenos muy alejados de una ruta convencional.

Utiliza tracción integral, bloqueos de diferencial, gran despeje y ejes pórtico, una arquitectura que permite elevar los diferenciales respecto del centro de las ruedas y ganar espacio libre debajo del vehículo.

El circuito de Boulogne permitió ver cómo lo sometían a situaciones que buscan reproducir parte de las condiciones que podría encontrar durante una operación.

En las zonas con grandes desniveles, la suspensión y la articulación de los ejes permiten que las ruedas permanezcan apoyadas incluso cuando el terreno obliga a la carrocería a inclinarse considerablemente. Allí, la prioridad no está puesta en la velocidad sino en conservar tracción y avanzar.

Las unidades se probaron en el circuito del Batallón de Arsenales 601 en Boulogne

La lógica se repite frente a pendientes pronunciadas o superficies de baja adherencia. El conductor puede recurrir a los bloqueos para distribuir la fuerza entre los ejes y las ruedas cuando alguna de ellas pierde contacto o capacidad de tracción.

Una de las diferencias importantes respecto de los antiguos Unimog utilizados por la fuerza es que las nuevas unidades incorporan además un sistema para modificar la presión de los neumáticos según el terreno, con la capacidad de desinflar el neumático desde la cabina.

Las nuevas unidades incorporan además un sistema para modificar la presión de los neumáticos según el terreno

La función permite aumentar la superficie de contacto de los neumáticos sobre terrenos blandos sin obligar a detener la operación para realizar manualmente el procedimiento.

A eso se suma su capacidad para atravesar cursos de agua. El Unimog puede disponer de una capacidad de vadeo de hasta 1,2 metros, una prestación particularmente relevante para un vehículo concebido para trabajar en regiones donde la infraestructura vial puede ser inexistente.

Más tecnología

La incorporación supone un salto importante en confort respecto de los vehículos que reemplazará. Según explicaron durante la prueba, una de las ventajas está en la cantidad de sistemas que facilitan la operación en terrenos complejos.

El motor pertenece a la familia OM 924 de Mercedes-Benz, un bloque turbodiésel de cuatro cilindros y aproximadamente 4,8 litros de cilindrada. Las unidades destinadas al Ejército tienen, sin embargo, una configuración particular.

La versión del ejército tiene un motor Euro III

“La diferencia entre esto y el de calle normal es que esto es Euro III. No tiene urea. El de calle es Euro V”, explicó un especialista de Mercedes-Benz consultado durante la prueba. El motor básico es el mismo, pero la configuración vinculada con el tratamiento de emisiones cambia.

Mercedes Benz Camiones y Buses también trabajó junto con el Ejército en la capacitación de conductores y mecánicos. Personal destinado en Neuquén, Zapala, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, entre otros puntos, participó de jornadas específicas de entrenamiento.

Cómo es la versión que puede comprar un particular

La versión civil del Mercedes Benz Camiones y Buses Unimog U4000 cuenta con un motor OM 924 LA Euro V, de cuatro cilindros en línea y 4801 cm³, con una potencia máxima de 218 CV a 2200 rpm y un torque de 810 Nm entre 1200 y 1600 rpm.

La transmisión estándar es una UG100 manual de ocho velocidades, mientras que la UG100-8 automatizada con mando manual figura como opcional. Dispone de ocho marchas hacia adelante y seis hacia atrás, caja de transferencia integrada, tracción 4×4 acoplable y bloqueos longitudinal y transversal.

El Unimog U4000 del Ejército Argentino frente a la prueba de la fosa

Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 90 km/h, aunque Mercedes Benz informa una máxima técnica de 120 km/h. Sin carrocería pesa 5389 kilos y admite un peso bruto vehicular de 9500 kilos. La carga útil máxima técnica, incluida la carrocería, alcanza los 4111 kilos.

Las dimensiones también dan una idea de su escala: mide 5,95 metros de largo, tiene 3,85 metros entre ejes y una altura apenas inferior a tres metros. Sus ángulos de entrada y salida son de 41° y 47°, respectivamente.

El Unimog nació en Alemania poco después de la Segunda Guerra Mundial. Albert Friedrich, antiguo responsable del desarrollo de motores de aviación de Daimler-Benz, comenzó a trabajar hacia fines de 1945 en la idea de una máquina capaz de cumplir diferentes tareas agrícolas y circular al mismo tiempo por caminos convencionales.

Los mayores cambios se dan en el confort interior

El nombre fue creado por Hans Zabel como una contracción de Universal-Motor-Gerät, que puede traducirse como “dispositivo motorizado universal”. Argentina ocupa además un lugar particular en esa historia. Fue el primer país fuera de Alemania en producir el Unimog. Entre 1968 y 1983 se fabricaron alrededor de 6000 unidades en la planta de Virrey del Pino, entre ellas ejemplares de las series U416, U421 y U406.