El error común al detener un auto automático que puede romper la caja de cambios

Detener por completo un auto automático parece una maniobra sencilla: detenerse, colocar la palanca en “P” y apagar el motor. Sin embargo, el orden en que se realizan estos pasos puede influir en el cuidado de la transmisión. De acuerdo con expertos, utilizar de manera incorrecta la posición “Parking” puede ocasionar fallas costosas de reparar.

La posición “P” o Parking cuenta con una traba que impide que los engranes de la transmisión se muevan. Por ello, aunque colocarla evita que el vehículo avance, no sustituye al freno de mano.

El problema surge cuando el peso del auto recae únicamente sobre la caja de cambios

Un artículo del fabricante Ford (México) explica que, al realizar esta acción, el peso del auto puede recaer únicamente sobre la transmisión, lo que a largo plazo puede provocar su desgaste.

Además, advierte que colocar la palanca en “P” cuando el vehículo todavía está ligeramente en movimiento puede romper el componente que impide que los engranes giren. En ese sentido, la recomendación clave es asegurarse de que el auto esté completamente detenido antes de accionar la posición Parking.

¿Cómo detener correctamente un auto automático?

Para estacionar y detener la marcha, el blog de Bardahl (México) recomienda que, con el auto detenido, primero se presione el pedal del freno y luego se cambie de “D” o “R” a “N”.

Enseguida, se debe accionar el freno de mano y liberar poco a poco el pedal para permitir que el vehículo se apoye en los frenos. Finalmente, se vuelve a pisar el pedal, se coloca la palanca en “P” y se apaga el motor.

De esa manera, el peso del vehículo queda recargado en los frenos y no en la transmisión. Como medida adicional, al estacionar en una pendiente, los expertos sugieren orientar las ruedas hacia la vereda, de acuerdo con el sentido de la pendiente, procurando no golpear las llantas para evitar que la transmisión soporte el peso del vehículo.

Tres medidas extra para cuidar una caja de cambios

1) No cambiar la marcha con el auto en movimiento

El fabricante Suzuki (México) aconseja cambiar entre “P”, “N” y “D” solo cuando el vehículo esté totalmente detenido. De lo contrario, existe el riesgo de generar tensión y desgaste prematuro.

Al estacionar en una pendiente, los expertos sugieren orientar las ruedas hacia la vereda G_stocker - Shutterstock

2) Evitar acelerar al pasar de “N” a “D”

El mismo artículo de Ford advierte que acelerar antes de realizar este cambio también puede desgastar la turbina de la transmisión.

3) En descensos prolongados, reducir la marcha

Cuando se circula por una bajada continua, Suzuki recomienda no mantener la posición “D”. En su lugar, es preferible utilizar la función de reducción de marcha del auto para evitar el sobrecalentamiento del sistema. Además, ante la necesidad de frenar, se recomienda hacerlo suavemente para evitar aumentos repentinos en la presión hidráulica interna.