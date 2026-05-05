Así es la nueva forma de pagar los peajes sin TelePASE ni efectivo

Las empresas concesionarias de los Accesos Norte y Oeste de la Ciudad de Buenos Aires (Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste) implementaron desde el 30 de marzo una nueva modalidad de pago electrónico en sus estaciones de peaje, en el marco de un proceso de automatización del cobro.

Actualmente, por estas trazas circulan alrededor de 1.400.000 de vehículos diarios. Sin embargo, no todos abonan peaje, cuya tarifa resulta más económica en comparación con la de otras concesionarias como AUSA o AUBASA, debido a que estas autopistas no tienen la facultad de autorregular sus valores.

De hecho, afirman que su tarifa, que hoy se encuentra en $1192 (categoría dos en hora pico), debería costar $3709, de acuerdo con una actualización acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del acuerdo con el que cuentan en la actualidad.

Dentro del universo de usuarios que sí pagan peaje, más del 90% lo hace a través de TelePASE, mientras que el 10% restante se reparte entre quienes abonan de forma manual y aquellos que utilizan medios electrónicos alternativos. Hoy el pago electrónico representa entre el 0,6% y el 1% de los pases, mientras que la evasión ronda un 2,8%.

Estas concesionarias trabajan para implementar en el futuro peajes Free Flow Fernando Torres Ullmer

Con la implementación de este nuevo esquema, muchos usuarios migraron a TelePASE, ya que quienes no lo poseen (es decir, quienes pagan en efectivo u otros medios) deben afrontar una tarifa duplicada.

En ese sentido, el 1 de marzo (previo a esta nueva normativa) en estas trazas se registraba un 84,43% de pagos con TelePASE y medios electrónicos, frente a un 15,57% manual. En cambio, el 21 de abril el uso de medios electrónicos alcanzó el 91,27%, mientras que el cobro manual descendió al 8,73%. De este modo, el uso de TelePASE y pago electrónico creció 6,84 puntos porcentuales, mientras que el pago en efectivo cayó un 44% en el período.

Desde la concesionaria también señalan que parte del crecimiento en la adopción de TelePASE se explica por lo ocurrido en AUSA, que desde el 1 de mayo eliminó las cabinas de pago manual. En esas autopistas, el uso de TelePASE es obligatorio y, en caso de no contar con el sistema, corresponde la aplicación de una infracción de tránsito.

Cómo funciona el pago electrónico

Todos los peajes de estas trazas cuentan con al menos una vía de pago electrónico, identificada con señalización violeta. Estas pueden convivir con carriles de TelePASE o estar ubicadas en cabinas de cobro manual, según cada estación.

El pago electrónico cuesta el doble de la tarifa del TelePASE Fernando Torres Ullmer

Para quienes no cuentan con TelePASE, esta modalidad ofrece una alternativa en el marco de la modernización del sistema de cobro.

La tarifa del pago electrónico es la misma que la manual (ambas duplican el valor de TelePASE), pero permite abonar de forma rápida y sin contacto, utilizando tarjetas de débito o crédito Visa y MasterCard, así como dispositivos con tecnología NFC, como en teléfonos celulares.

El usuario debe dirigirse a la cabina señalizada en color violeta Fernando Torres Ullmer

El funcionamiento es simple: al llegar al peaje, el usuario debe elegir una de las vías habilitadas para pago electrónico. Allí encontrará una terminal donde podrá acercar su tarjeta o dispositivo móvil; una vez validada la operación en pantalla, la barrera se abrirá automáticamente.