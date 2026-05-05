Una automotriz vende sus autos en hasta 24 cuotas a tasa 0: el listado completo de modelos

Con foco en las ventas de este mes, Renault anunció nuevas líneas de financiación para comprar sus autos en cuotas y a tasa 0.

La marca refuerza su oferta mediante Mobilize Financial Services, que continúa ofreciendo líneas de crédito con cuotas fijas en pesos y tasa 0, este mes con montos más altos e incluyendo a los últimos lanzamientos como el Renault Boreal, su nuevo Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C.

El nuevo Renault Boreal se suma a las propuestas de financiación

Además, a través de Renault Store también se suman opciones de financiación para modelos como el Renault Koleos.

Todos los modelos que Renault ofrece en cuotas en mayo de 2026

A 12 meses (tasa 0):

Renault Boreal Evolution & Techno: hasta $30.000.000

hasta $30.000.000 Renault Boreal Iconic: hasta $25.000.000

hasta $25.000.000 Renault Arkana: hasta $27.000.000

hasta $27.000.000 Renault Kardian: hasta $24.000.000

hasta $24.000.000 Renault Kangoo VU: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Renault Kwid: hasta $18.000.000

hasta $18.000.000 Renault Kangoo VP: hasta $17.000.000

hasta $17.000.000 Renault Oroch: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Renault Logan, Sandero y Stepway: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Renault Duster: hasta $15.000.000

Renault Kwid www.labausfotografia.com.ar

A 18 meses (tasa 0):

Renault Boreal Evolution & Techno: hasta $22.000.000

hasta $22.000.000 Renault Boreal Iconic: hasta $18.000.000

hasta $18.000.000 Renault Arkana: hasta $22.000.000

hasta $22.000.000 Renault Kardian: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Renault Kangoo VU: hasta $18.000.000

hasta $18.000.000 Renault Kwid: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Renault Oroch: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Renault Kangoo VP: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Renault Logan: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Renault Duster: hasta $15.000.000

Renault Kardian

A 24 meses (tasa 0):

Renault Kardian: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Renault Oroch: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Renault Kangoo VU: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Renault Arkana: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Renault Kwid: hasta $14.000.000

hasta $14.000.000 Renault Kangoo VP: hasta $13.000.000

Renault Oroch

En paralelo, Renault continúa durante mayo con su estrategia de ventas digitales a través de Renault Store, donde mantiene un esquema de financiación preferencial con cupos limitados e incorpora nuevos modelos a sus planes. Renault Boreal: hasta $17.000.000 en 18 meses a tasa 0; como también: