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Una automotriz vende sus autos en hasta 24 cuotas a tasa 0: el listado completo de modelos

Renault ofrece opciones a 12, 18 y 24 meses para la compra de sus vehículos; los montos financiados y el listado completo de unidades

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Entre enero y abril, Renault comercializó 15.225 vehículos 0km
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Con foco en las ventas de este mes, Renault anunció nuevas líneas de financiación para comprar sus autos en cuotas y a tasa 0.

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La marca refuerza su oferta mediante Mobilize Financial Services, que continúa ofreciendo líneas de crédito con cuotas fijas en pesos y tasa 0, este mes con montos más altos e incluyendo a los últimos lanzamientos como el Renault Boreal, su nuevo Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C.

El nuevo Renault Boreal se suma a las propuestas de financiación
El nuevo Renault Boreal se suma a las propuestas de financiación

Además, a través de Renault Store también se suman opciones de financiación para modelos como el Renault Koleos.

Todos los modelos que Renault ofrece en cuotas en mayo de 2026

A 12 meses (tasa 0):

  • Renault Boreal Evolution & Techno: hasta $30.000.000
  • Renault Boreal Iconic: hasta $25.000.000
  • Renault Arkana: hasta $27.000.000
  • Renault Kardian: hasta $24.000.000
  • Renault Kangoo VU: hasta $20.000.000
  • Renault Kwid: hasta $18.000.000
  • Renault Kangoo VP: hasta $17.000.000
  • Renault Oroch: hasta $16.000.000
  • Renault Logan, Sandero y Stepway: hasta $15.000.000
  • Renault Duster: hasta $15.000.000
Renault Kwid
Renault Kwidwww.labausfotografia.com.ar

A 18 meses (tasa 0):

  • Renault Boreal Evolution & Techno: hasta $22.000.000
  • Renault Boreal Iconic: hasta $18.000.000
  • Renault Arkana: hasta $22.000.000
  • Renault Kardian: hasta $20.000.000
  • Renault Kangoo VU: hasta $18.000.000
  • Renault Kwid: hasta $16.000.000
  • Renault Oroch: hasta $16.000.000
  • Renault Kangoo VP: hasta $15.000.000
  • Renault Logan: hasta $15.000.000
  • Renault Duster: hasta $15.000.000
Renault Kardian
Renault Kardian

A 24 meses (tasa 0):

  • Renault Kardian: hasta $20.000.000
  • Renault Oroch: hasta $16.000.000
  • Renault Kangoo VU: hasta $16.000.000
  • Renault Arkana: hasta $15.000.000
  • Renault Kwid: hasta $14.000.000
  • Renault Kangoo VP: hasta $13.000.000
Renault Oroch
Renault Oroch

En paralelo, Renault continúa durante mayo con su estrategia de ventas digitales a través de Renault Store, donde mantiene un esquema de financiación preferencial con cupos limitados e incorpora nuevos modelos a sus planes. Renault Boreal: hasta $17.000.000 en 18 meses a tasa 0; como también:

  • Renault Kardian y Renault Duster: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0.
  • Renault Kwid: hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0.
  • Renault Arkana E-Tech: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0.
  • Renault Kangoo (VP): hasta $12.000.000 en 12 cuotas (4,9%) o 18 cuotas (9,9%).
  • Renault Koleos: hasta $20.000.000 en 12 cuotas (9,9%) o 18 cuotas (14,9%).
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