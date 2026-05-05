Una automotriz vende sus autos en hasta 24 cuotas a tasa 0: el listado completo de modelos

Renault ofrece opciones a 12, 18 y 24 meses para la compra de sus vehículos; los montos financiados y el listado completo de unidades
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Con foco en las ventas de este mes, Renault anunció nuevas líneas de financiación para comprar sus autos en cuotas y a tasa 0.
La marca refuerza su oferta mediante Mobilize Financial Services, que continúa ofreciendo líneas de crédito con cuotas fijas en pesos y tasa 0, este mes con montos más altos e incluyendo a los últimos lanzamientos como el Renault Boreal, su nuevo Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C.
Además, a través de Renault Store también se suman opciones de financiación para modelos como el Renault Koleos.
Todos los modelos que Renault ofrece en cuotas en mayo de 2026
A 12 meses (tasa 0):
- Renault Boreal Evolution & Techno: hasta $30.000.000
- Renault Boreal Iconic: hasta $25.000.000
- Renault Arkana: hasta $27.000.000
- Renault Kardian: hasta $24.000.000
- Renault Kangoo VU: hasta $20.000.000
- Renault Kwid: hasta $18.000.000
- Renault Kangoo VP: hasta $17.000.000
- Renault Oroch: hasta $16.000.000
- Renault Logan, Sandero y Stepway: hasta $15.000.000
- Renault Duster: hasta $15.000.000
A 18 meses (tasa 0):
- Renault Boreal Evolution & Techno: hasta $22.000.000
- Renault Boreal Iconic: hasta $18.000.000
- Renault Arkana: hasta $22.000.000
- Renault Kardian: hasta $20.000.000
- Renault Kangoo VU: hasta $18.000.000
- Renault Kwid: hasta $16.000.000
- Renault Oroch: hasta $16.000.000
- Renault Kangoo VP: hasta $15.000.000
- Renault Logan: hasta $15.000.000
- Renault Duster: hasta $15.000.000
A 24 meses (tasa 0):
- Renault Kardian: hasta $20.000.000
- Renault Oroch: hasta $16.000.000
- Renault Kangoo VU: hasta $16.000.000
- Renault Arkana: hasta $15.000.000
- Renault Kwid: hasta $14.000.000
- Renault Kangoo VP: hasta $13.000.000
En paralelo, Renault continúa durante mayo con su estrategia de ventas digitales a través de Renault Store, donde mantiene un esquema de financiación preferencial con cupos limitados e incorpora nuevos modelos a sus planes. Renault Boreal: hasta $17.000.000 en 18 meses a tasa 0; como también:
- Renault Kardian y Renault Duster: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0.
- Renault Kwid: hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0.
- Renault Arkana E-Tech: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0.
- Renault Kangoo (VP): hasta $12.000.000 en 12 cuotas (4,9%) o 18 cuotas (9,9%).
- Renault Koleos: hasta $20.000.000 en 12 cuotas (9,9%) o 18 cuotas (14,9%).
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