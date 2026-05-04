Multas de tránsito: aumentan en la provincia de Buenos Aires y algunas ya superan los $2 millones: cuándo prescriben

Las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires registraron su tercer aumento en lo que va del año: a cuánto quedó cada una
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Los valores de las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires se actualizaron por tercera vez en lo que va del año, ya que se ajustan de manera bimestral. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó esta suba del valor de la Unidad Fija (UF), la unidad de medida que equivale al precio por litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede Ciudad de La Plata.
De esta manera, el valor de la UF pasó de costar $1896 a $2215 desde el 1 de mayo y permanecería así hasta el último día de junio de este año. Este aumento reconfigura el monto de todas las infracciones de tránsito en suelo bonaerense:
- Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $664.500 hasta $2.215.000
- Exceso de velocidad: desde $332.250 hasta $2.215.000
- Cruzar un semáforo en rojo: desde $664.500 hasta $2.215.000
- Circular sin VTV: desde $664.500 hasta $2.215.000
- Circular a contramano: desde $664.500 hasta $2.215.000
- Estacionar en un lugar indebido: desde $110.750 hasta $221.500
- Circular sin seguro: desde $110.750 hasta $221.500
- Circular sin patente o con la misma adulterada: desde $110.750 hasta $221.500
Dónde revisar las infracciones y cuándo prescriben
La provincia de Buenos Aires cuenta con un portal llamado “Infracciones BA”, donde se pueden consultar las infracciones de tránsito tanto por dominio (patente del vehículo) como por el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Para hacerlo, hay que ingresar al sitio y hacer clic en la solapa “Infracciones”, ubicada a la derecha del inicio. Allí se puede cargar el dominio o el DNI y conocer el estado de las infracciones registradas.
Ahora bien, para abonar una multa o realizar un trámite, es necesario acceder con usuario desde la sección “Accesos directos”, en la opción “Consultar / Pagar infracciones online”. En ese apartado se puede ingresar, por ejemplo, con los datos del RENAPER y gestionar el pago o presentar un descargo en caso de considerarlo necesario.
También es importante tener en cuenta que las infracciones de tránsito prescriben, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley N° 24.449. De todos modos, cada provincia tiene la facultad de adaptar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla con criterios propios dentro de su jurisdicción.
Un punto donde se ven estas diferencias es en los plazos de prescripción. Según la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años. Este esquema funciona como un marco general, pero no es de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones.
En la provincia de Buenos Aires se mantiene ese criterio y se conserva la distinción entre infracciones leves y graves. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires rige un sistema diferente: todas las faltas prescriben a los cinco años desde la fecha de la infracción, sin distinguir su gravedad.
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