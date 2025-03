El gesto de Trump hacia Musk: le organizó una exhibición de autos en la Casa Blanca y le compró uno

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, organizó una exhibición de automóviles exclusiva en la Casa Blanca el martes último por la tarde. La única empresa representada fue Tesla.

En un momento en que Tesla enfrenta una reacción negativa por el papel de Elon Musk en la administración Trump, el presidente dijo que quería comprar uno de los vehículos eléctricos de la compañía. La charla de 30 minutos fue en parte una conferencia de prensa y en parte un comercial de autos, mientras Trump oscilaba entre responder preguntas (sobre el mercado de valores, los aranceles canadienses y la guerra en Ucrania) y probar cinco autos Tesla diferentes.

Donald Trump dijo que le quiere comprar un Tesla sin descuento, es decir, a precio de mercado Alex Brandon - AP

“El que me gusta es ese”, dijo Trump, señalando un Model S rojo brillante que cuesta aproximadamente US$80.000. “Y quiero ese mismo color”. (Musk, que estaba de pie junto al presidente, aparentemente intentó venderle un Cybertruck, diciendo: “Este es a prueba de balas”).

Fue una escena extraordinaria de un presidente que utilizó la Casa Blanca como telón de fondo para impulsar las ventas de un amigo y principal donante. Y se produjo después de que Musk les hubiera indicado a los asesores de Trump en los últimos días que quiere invertir US$100 millones en grupos controlados por la operación política de Trump, según personas con conocimiento del asunto.

El evento se volvió aún más surrealista porque Trump lleva años criticando a los vehículos eléctricos. El día de Navidad de 2023, publicó en las redes sociales que los coches eléctricos deberían “Pudrirse en el infierno”.

Trump ha dicho que los coches son demasiado caros y que no pueden recorrer distancias suficientes sin tener que cargarlos, pero el segundo punto no debería ser un problema ahora para Trump, quien dijo el martes que el Servicio Secreto no le permitiría conducir el coche.

Así es el Tesla Model S que Donald Trump le quiere comprar a Elon Musk Tesla

“Hace mucho tiempo que no manejo un auto, pero me encanta conducir”, dijo a los periodistas. “Pero lo tendré en la Casa Blanca y dejaré que lo use mi personal”.

Trump dijo también que pagaría con cheque y que no quería descuento. La mayoría de los presidentes evitan promocionar o respaldar productos porque los empleados del poder ejecutivo tienen prohibido hacerlo en nombre de amigos y familiares. Durante el primer mandato de Trump, una de sus asesoras, Kellyanne Conway, fue reprendida por violar esas reglas cuando instó a la gente a comprar los productos de moda de Ivanka Trump.

Pero esas reglas no se aplican al presidente. Las acciones de Tesla subieron ligeramente el martes, aunque siguen a la baja en general desde diciembre.

“El presidente Trump tomó la decisión personal de comprar un Tesla, a precio de mercado”, dijo Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. Trump dijo que simplemente quería ayudar a Musk, quien lidera su campaña para recortar la fuerza laboral federal. “Creo que un grupo muy pequeño de personas lo ha tratado de manera muy injusta”, dijo Trump. “Y sólo quiero que la gente sepa que no se lo puede penalizar por ser patriota”, agregó.

The New York Times