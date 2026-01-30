El Gobierno aplicó una modificación al cupo de importación de autos sin arancel aduanero

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía profundizó sobre la aplicación del régimen que habilita la importación de vehículos electrificados con arancel cero. A través de la Resolución 22/2026, publicada este jueves, el Gobierno modificó el funcionamiento administrativo del cupo anual de 50.000 unidades, con el objetivo de evitar que autorizaciones otorgadas queden sin utilizar y de garantizar una mayor previsibilidad en el ingreso de estos modelos al mercado argentino.

La medida no amplía el cupo ni altera las condiciones impositivas del régimen, pero sí ajusta los plazos, los criterios de asignación y el tratamiento de las unidades no utilizadas, incorporando formalmente la posibilidad de trasladarlas al año siguiente y estableciendo nuevas reglas para su reasignación.

Si bien ya se sabía que el cupo anual no utilizado no se perdía, no estaba claro de que manera se repartiría el remanente. Las unidades que no hayan sido asignadas o importadas dentro del período correspondiente se acumularán automáticamente para el año subsiguiente, sumándose al límite máximo anual de ese período. Para poder aplicar a estas unidades, se sumaron algunos requisitos.

El cupo anual no utilizado no se pierde sino que pasa para el año siguiente

De este modo, el régimen busca dejar atrás una de sus principales limitaciones operativas: la pérdida de unidades por demoras logísticas, administrativas o productivas, una situación que se registró durante 2025 y que redujo el ingreso real de todas las unidades. La Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial será la encargada de realizar las convocatorias, verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los importadores y reasignar los cupos no utilizados.

Nuevos criterios para asignar los cupos

La resolución actualiza además los parámetros utilizados para definir qué empresas acceden a las unidades disponibles. La asignación continuará guiándose por el mes estimado de nacionalización y por el menor precio ofrecido, pero incorpora la posibilidad de sumar otros criterios según cada convocatoria. Entre ellos se incluyen:

La evolución de la industria automotriz nacional e internacional.

Las necesidades del mercado local.

Los antecedentes de los solicitantes dentro del propio régimen.

A su vez, la resolución también endurece las obligaciones de los importadores que resulten adjudicatarios. Quienes obtengan cupo deberán respetar estrictamente los compromisos declarados en su solicitud, especialmente en lo referido a plazos, cantidades y precios FOB.

Si bien se permite adelantar la importación de unidades respecto del cronograma informado, no se habilita el retraso de las fechas comprometidas. El incumplimiento implica la pérdida automática de los cupos no utilizados y su posterior reasignación.

Prórrogas, pero con condiciones estrictas

La norma contempla la posibilidad de otorgar prórrogas para nacionalizar las unidades asignadas, aunque bajo requisitos precisos. Solo se admitirán cuando la demora responda a causas ajenas al importador —como inconvenientes logísticos, aduaneros o de producción— y siempre que dichas situaciones estén debidamente documentadas.

Estas extensiones podrán otorgarse dentro del período anual inmediatamente posterior al de la asignación original, siempre que no se alteren los criterios de selección aplicados ni se perjudique a otros adjudicatarios. Cada ejercicio anual, además, continúa cerrando el 31 de diciembre.

El régimen de los electrificados

El esquema fue creado mediante el Decreto 49/2025, con el objetivo de impulsar la oferta de vehículos con tecnologías de motorización alternativa y principalmente mejorar la competitividad del mercado automotor argentino provocando una presión en los precios.

El esquema se creó principalmente para provocar una presión en los precios

La norma estableció un arancel extrazona del 0% para 50.000 unidades por año (durante un plazo de cinco años) siempre y cuando tengan un tope de valor FOB de US$16.000. El beneficio alcanza a vehículos eléctricos, híbridos suaves e híbridos enchufables.