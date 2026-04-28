Toyota revela que quiere tener un año récord de producción en la Argentina: ya hace un vehículo cada 89 segundos

A pesar del avance de la industria automotriz china, con el lanzamiento de nuevos modelos y la conquista de múltiples mercados, hay algunos modelos conocidos por el público que continúan siendo un éxito. Uno de estos casos es el de la Toyota Hilux, fabricada en la planta de Zárate, que fue el modelo más vendido de Latinoamérica en 2025, con 162.205 unidades.

Para analizar el éxito de la pickup, LA NACION recorrió todo el proceso de fabricación de la planta de Toyota Argentina, que produce los modelos Hilux, Hiace y SW4 en los 354.860 metros cubiertos de su predio de 140 hectáreas.

A simple vista, la cifra impresiona: sale terminado un vehículo cada 89 segundos, lo que implica 806 vehículos por día. Para tener como referencia, salen dos pickups terminadas de la línea de producción en el tiempo que el lector termina de leer esta nota.

Cada 89 segundos sale terminado un vehículo de la planta de Zárate

En la práctica, ese ritmo se traduce en una coreografía milimétrica, donde cada operario repite su tarea con precisión quirúrgica, mientras cada segundo cuenta. Según explicaron, este año ganaron un segundo respecto a las cifras del año pasado, lo que representa aproximadamente unas 2000 camionetas por año. Además, un solo minuto de parada en la planta le cuesta a la compañía más de US$1500.

El centro industrial tiene una capacidad de 185.000 vehículos por año. En 2026 buscarán acercarse a este número, con el objetivo de alcanzar las 183.400 unidades, lo que marcaría un récord absoluto en su historia en el país, considerando que el máximo número registrado fue en 2023, cuando marcó unas 181.000.

En 2026 buscarán alcanzar las 183.400 unidades, lo que sería un récord absoluto en el país para la compañía

Para poner en dimensión los números de la compañía, aseguraron que 1 vehículo cada 65 segundos es lo más rápido que se puede producir un auto de pasajeros, pero que para lograrlo las instalaciones tienen que estar adaptadas para ese propósito, con más robots y espacio. Sin embargo, Sebastián Bónica, director Industrial de ​Toyota Argentina, aseguró que la de Zárate se trata de la “fábrica de la marca más rápida de la región”.

Una particularidad del centro productivo es que ya va por su tercer año consecutivo con tres turnos de producción​, lo que implica emplear a 8000 personas de manera directa (6200 aproximadamente en planta) y unos 30.000 puestos de manera indirecta (contando proveedores).

La automotriz ya va por su tercer año consecutivo con tres turnos de producción

Generalmente la industria automotriz suele trabajar en dos turnos, ya que hacerlo en tres agrega una complejidad extra. En el caso habitual, el mantenimiento en la línea de producción se hace a la noche, mientras que Toyota lo realiza el fin de semana o en paradas programadas.

Uno de los desafíos técnicos se encuentra en los cambios de turno, donde rota el personal. La compañía japonesa asegura resolver los cambios de turno en cinco minutos, para lo cual tuvieron que invertir en un sistema de pasarelas para que los empleados puedan pasar rápido sin que se choquen.

Un producto de exportación

Más que una camioneta, la Hilux es hoy una pieza central del engranaje industrial argentino, considerando que la pickup es el principal producto automotor de exportación. Se vende a 22 países de América Latina y el Caribe​ en 210 versiones diferentes, con pequeños cambios y diferencias para abastecer a diferentes mercados.

Además, la producción de la automotriz representa el 5% sobre el total de las exportaciones argentinas. De todos los vehículos que fabrica exporta un 80%, mientras que el restante 20% queda en el mercado local.

La producción de la automotriz representa el 5% sobre el total de las exportaciones argentinas

En el caso de la Hilux, es el vehículo más producido de la historia argentina.​ Para llegar a estos valores, la compañía invirtió US$2200 millones desde 1997. De los tres modelos que salen de la planta, un 24% son SW4, unas 3000 unidades del utilitario Hiace y el resto corresponde a la pickup (de esas, un 10% son las de cabina simple).

Según explicaron, su porcentaje de interacción de autopartes es cercano al 60% regional, aunque hay diferentes formas de calcularlo, según se tomen la cantidad de partes o el valor de las mismas.

Las partes que vienen de afuera de la región y se ensamblan en el país son los componentes del motor, de la caja de cambio y gran parte de la electrónica, principalmente. En lo que respecta a la parte argentina, cuentan con 65 autopartistas locales y más de 1000 proveedores.