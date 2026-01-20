El Gobierno avanzó con la reglamentación que habilita a que un particular pueda importar su propio 0km

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó mediante dos disposiciones la reglamentación que permite a los particulares importar y patentar vehículos 0km de forma directa. Estas medidas establecieron los requisitos y aranceles para el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), clave para simplificar la adquisición individual de automóviles en el exterior, concretando una política iniciada el año pasado por el Gobierno.

La Disposición 10/2026 adaptó las normativas previas establecidas en el Decreto N° 196/25. Su cambio central es la adopción de un modelo de Informe Técnico para verificar las condiciones de seguridad, esencial para emitir el CSV. Este certificado reemplaza las Licencia para Configuración de Modelo (LCM) y Licencia de Configuración Ambiental (LCA).

El CSV será exigible para vehículos de categorías M1 (automóviles de pasajeros) y N1 (vehículos comerciales livianos con peso bruto total hasta 3500 kg). A su vez, también aplica a nacionalizados bajo el Artículo 7 del Decreto 110/99 o decomisados sin LCM/LCA.

El Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) reemplazará a la Licencia para Configuración de Modelo (LCM) y a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) hodim - Shutterstock

Para obtener el informe técnico previo al CSV, la ANSV dispuso que podrá ser elaborado por talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con equipamiento adecuado, registrados en la Secretaría de Transporte. De forma transitoria se aceptarán informes de talleres de cualquier jurisdicción hasta la implementación de un registro nacional. También podrán firmarlos bajo declaración jurada ingenieros matriculados.

La Disposición 11/2026 detalló los aranceles. Asigna un valor en módulos al trámite del CSV para vehículos importados 0 km M1 y N1 sin LCM/LCA.

El primer certificado por titular en doce meses costará 20.000 módulos, aproximadamente unos $100.000. Para cada subsiguiente del mismo titular en ese lapso, el arancel asciende a 100.000 módulos, lo que equivaldría a $500.000, buscando limitar importaciones recurrentes.

El informe técnico previo al CSV podrá ser elaborado por talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) GCBA

Esta disposición también actualiza los valores en módulos para otros vehículos que ya requerían CSV. Para usados importados de categorías L, M y N, el costo se fijó en 16.000 módulos ($80.000). Para acoplados, remolques y tráilers de categoría O1, el valor es de 10.000 módulos ($50.000).

Estas reglamentaciones consolidan la importación directa de vehículos por particulares, una iniciativa gubernamental anunciada en julio del año pasado para “liberar a los ciudadanos de la dependencia de importadores tradicionales”.

La reglamentación consolida la importación directa de vehículos por particulares shutterstock - Shutterstock

Anteriormente, el ingreso de autos 0 km estaba restringido a canales oficiales, con la LCM y LCA como impedimento. La política de simplificación también abarcó autopartes, agilizando su comercialización al eliminar la obligatoriedad del Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS).