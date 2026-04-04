El insólito diseño de una de las pocas autopistas del mundo que sorprende por sus colores

En India, un tramo de carretera ha llamado la atención de conductores y especialistas en seguridad vial: se trata de la llamada ‘carretera roja’, completamente pintada de este color poco habitual, ubicada en el estado de Madhya Pradesh.

La carretera roja no es solo estética. Su propósito principal es reducir accidentes y proteger a los animales silvestres que atraviesan la zona, un problema frecuente en esta región.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), esta iniciativa hace parte de un proyecto más amplio que cubre casi 12 kilómetros dentro de una reserva, donde el tránsito de fauna es constante.

A lo largo de este corredor se han construido 25 pasos inferiores para animales, ubicados en rutas habituales de desplazamiento, con el fin de permitir cruces seguros.

Así reduce India los accidentes y protege la fauna: carreteras pintadas de rojo

Además, se instalaron vallas metálicas a ambos lados de la autopista para evitar que los animales accedan directamente a la calzada y guiarlos hacia estos pasos diseñados para su protección.

Las cámaras instaladas en la zona han confirmado que muchos animales ya utilizan estos pasos, lo que evidencia la efectividad de las medidas implementadas.

El uso del color rojo cumple una función clave: captar la atención inmediata de los conductores, generando una percepción de alerta en un tramo de alta sensibilidad.

Esta señalización contribuye a que los conductores reduzcan la velocidad, lo que disminuye la distancia de frenado y puede marcar la diferencia entre evitar un accidente o atropellar a un animal.

La capa roja termoplástica también ofrece ventajas técnicas: no altera la estructura ni el drenaje de la vía, produce menos ruido que las bandas sonoras tradicionales y puede retirarse con relativa facilidad si en el futuro se decide modificar el diseño.

La iniciativa no solo apunta a reducir cifras de accidentalidad, sino a generar conciencia sobre la convivencia entre humanos y fauna, en territorios donde ambos comparten el mismo camino.