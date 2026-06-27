El modelo que viene de España, ya se vende en la Argentina y cuesta 8% menos que hace unos meses

El Citroën C4 Hybrid MAX, la versión tope de gama del renovado hatchback francés, se sube al escenario con promesas de confort de marcha, eficiencia, tecnología de uso cotidiano y una estética que se despega del formato tradicional, pero sin convertirse en un SUV.

Fabricado en España, el nuevo C4 llega con una carrocería de 4,35 metros de largo, 1,80 m de ancho, 1,525 m de alto y 2,67 m entre ejes. Tiene silueta de hatch, caída posterior marcada y ciertos recursos visuales de crossover. El baúl ofrece 380 litros, ampliables a 1250 litros con los asientos traseros rebatidos.

Esa mezcla define buena parte de su personalidad, al contar con una carrocería moderna, distinta y con una imagen más jugada que la de muchos rivales de planteo tradicional.

Tiene unos 4,35 metros de largo, 1,80 m de ancho, 1,525 m de alto y 2,67 m entre ejes Iñaki Zurueta

Largo: 4350 mm

4350 mm Ancho: 1800 mm

1800 mm Alto: 1525 mm

1525 mm Distancia entre ejes: 2670 mm

2670 mm Baúl: 380 litros / 1250 litros con asientos rebatidos

380 litros / 1250 litros con asientos rebatidos Rodado: 215/60 R17 (con auxilio de mismas dimensiones)

Su baúl es de unos 380 litros Iñaki Zurueta

La caída del techo le da presencia desde afuera, pero la visión hacia atrás queda comprometida. En las plazas posteriores dos pasajeros viajan correctamente; tres, más ajustados.

La caída del techo le da presencia pero repercute en la visión Iñaki Zurueta

Donde el modelo empieza a ganar terreno es adelante. La posición de manejo se encuentra con facilidad, los asientos son muy cómodos y la sensación general es la de un auto pensado para pasar tiempo arriba sin cansancio.

Atrás, dos pasajeros viajan correctamente; tres, más ajustados Iñaki Zurueta

Llama la atención que, por segmento y precio, no tenga regulación eléctrica para los asientos, sobre todo en una versión tope de gama. Puede parecer un detalle menor en términos de uso cotidiano, pero no hay que olvidar que forma parte del primer contacto, la bienvenida, esa primera impresión que muchas veces ayuda a justificar el salto hacia una versión más equipada.

Aún así, una vez en marcha, el renovado C4 explica su lógica y le recuerda al conductor su posicionamiento. La suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos filtra muy bien los baches cortos y le da un andar de ciudad realmente confortable.

Tiene un andar de ciudad realmente confortable Iñaki Zurueta

No es un auto que busque transmitir precisión deportiva. Su mejor versión aparece cuando se lo maneja en ciudad, aprovechando justamente lo que mejor sabe hacer: aislar, suavizar y simplificar.

El interior acompaña esa idea, aunque con matices. La cabina es correcta y funcional, conservadora frente a un diseño exterior mucho más moderno y atractivo. Apuesta por lo simple y lo logra con mucho éxito.

La cabina es correcta y funcional Iñaki Zurueta

La buena noticia es que Citroën tomó la muy sensata decisión de no entregar todo al altar de la pantalla táctil. La climatización se maneja con botones físicos, al igual que otros comandos de uso frecuente, como las balizas y el desempañador.

También hay accesos directos al menú de la pantalla y a las configuraciones de asistencia a la conducción, algo muy útil para activar, desactivar o ajustar funciones sin tener que perderse en submenús.

Trae un sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10″

De la misma forma, sigue estando la rosca de volumen, un elemento básico, práctico y cada vez más valioso en medio de la avanzada digital que centraliza todo en un mando táctil.

La climatización se maneja con botones físicos, al igual que otros comandos de uso frecuente

En equipamiento, la versión MAX está bien cubierta. Trae sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10″, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento de voz, cargador inalámbrico, tablero digital de 7″, climatizador automático bizona con salida en las plazas traseras, acceso sin llave, arranque por botón, encendido automático de luces, sensor de lluvia, espejos eléctricos rebatibles, apoyabrazos delantero y trasero, asientos delanteros calefaccionados y tapizado de cuero.

Los asientos delanteros son calefaccionados y tapizados en cuero

A lo anterior suma techo vidriado con apertura eléctrica y black-out, luneta y ventanillas traseras tintadas, llantas de aleación diamantadas, ópticas traseras LED, luces diurnas LED y faros antiniebla delanteros LED.

Incorpora un techo vidriado estilo “spoiler” con apertura

El paquete de seguridad también es uno de sus argumentos más fuertes. Cuenta con frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, ayuda al arranque en pendiente, freno de mano eléctrico, airbags frontales, laterales delanteros y de cortina, anclajes Isofix, detector de inflado de neumáticos, cámara de visión trasera, sensores traseros y delanteros, entre otros.

El paquete de seguridad también es uno de sus argumentos más fuertes Iñaki Zurueta

A eso se agrega el Pack Drive Assist, que incluye alerta de riesgo de colisión, aviso activo de cambio involuntario de carril, vigilancia de ángulo muerto, reconocimiento de señales de velocidad máxima, indicador de descanso recomendado, control crucero adaptativo con función Stop & Go y proyectores delanteros inteligentes.

La mecánica combina un motor naftero de tres cilindros y 1.2 litros, con un sistema híbrido de 48 V. En conjunto, el sistema entrega 145 CV a 5500 rpm y 230 Nm desde 1750 rpm. La caja es automática ë-DCS de seis velocidades, la velocidad máxima declarada es de 210 km/h y el tanque de combustible tiene 50 litros.

Potencia máxima combinada: 145 CV a 5500 rpm y un par motor de 230 Nm a 1750 rpm

145 CV a 5500 rpm y un par motor de 230 Nm a 1750 rpm Transmisión: caja automática ë-DCS de seis velocidades

caja automática ë-DCS de seis velocidades Velocidad máxima: 210 km/h

210 km/h Consumo mixto en prueba: 5,6 litros cada 100 km

5,6 litros cada 100 km Tanque de combustible: 50 litros

El motor naftero de 1.2 litros junto al sistema híbrido de 48 V entregan 145 CV y 230 Nm de torque

En la prueba, el promedio mixto de consumo fue de 5,6 litros cada 100 km. En autopista, con velocidades más altas, menor intervención del modo eléctrico y menos oportunidades de recuperar energía en frenadas, el registro subió a unos 8,2 litros cada 100 km.

En prestaciones, cumple con lo que promete. No es un deportivo ni pretende serlo, pero los 145 CV mueven bien al conjunto. Los 230 Nm disponibles desde 1750 rpm ayudan a que el motor no necesite girar alto todo el tiempo para moverse con agilidad. Eso se nota en ciudad, en pendientes y en recuperaciones.

El promedio mixto de consumo fue de 5,6 litros cada 100 km

Inicialmente, el C4 Hybrid MAX salió al mercado a un precio de $59.900.000, pero tras la llegada del C5 Aircross, que arribó al país con un arancel del 17,5% —en lugar del 35%— como consecuencia del acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, se reposicionó en los $54.900.000, una disminución del 8,3%.