El nuevo modelo de BMW que se consigue por menos de US$46.000

BMW incorporó una nueva versión de entrada a su gama en la Argentina. Se trata del 118 BlackEdition, una variante del Serie 1 que ya se encuentra disponible en la red oficial por US$45.900.

Con este precio, el hatchback compacto se convierte en el BMW más accesible actualmente a la venta en el país. Se posiciona US$10.000 por debajo del 118 Sportline, ofrecido a US$55.900, y a una distancia todavía mayor del deportivo M135 xDrive, cuyo valor asciende a US$71.900. La diferencia frente al 118 Sportline se explica por una configuración de equipamiento más acotada.

No obstante, no es el BMW de menor precio que se comercializó durante 2026. Ese lugar correspondió temporalmente a una partida del X1 turbodiésel, que ingresó al país dentro del cupo de vehículos electrificados y se ofreció por US$44.900, pero las unidades disponibles se agotaron rápidamente bajo ese valor.

El 118 BlackEdition equipa el mismo motor naftero BMW TwinPower Turbo de tres cilindros y 1.5 litros que desarrolla 156 CV y 230 Nm de torque

Motor y prestaciones

El 118 BlackEdition utiliza el mismo motor naftero BMW TwinPower Turbo de tres cilindros y 1.5 litros, que desarrolla 156 CV entre 4900 y 6500 rpm y 230 Nm de torque entre 1500 y 4600 rpm. Está asociado a una transmisión automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades, con tracción delantera.

Según la ficha técnica oficial, acelera de cero a 100 km/h en 8,5 segundos, alcanza una velocidad máxima de 226 km/h y registra un consumo combinado de entre 5,3 y 5,5 litros cada 100 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

El modelo mide 4361 milímetros de largo, 1800 mm de ancho y 1459 mm de alto. El baúl tiene una capacidad de 380 litros, ampliable hasta 1200 litros al rebatir los asientos, mientras que el tanque de combustible admite 49 litros.

Acelera de cero a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 226 km/h

Qué equipamiento incluye

Como parte de la propuesta de acceso, el BlackEdition incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico eléctrico, faros LED adaptativos, climatizador automático de dos zonas y desbloqueo del vehículo por proximidad.

También incluye cargador inalámbrico, espejos plegables eléctricamente y el sistema multimedia BMW Live Cockpit Plus. Este último combina una pantalla central táctil de 10,25″ con un instrumental digital de 10,7″ y utiliza el sistema operativo BMW Operating System 9. El asistente de estacionamiento reúne sensores delanteros y traseros, cámara de visión posterior panorámica y una función de reversa capaz de reproducir automáticamente los últimos 50 metros recorridos.

El interior tiene una pantalla central táctil de 10,25″ y un instrumental digital de 10,7″

En materia de seguridad, dispone de alerta de salida de carril con corrección activa, aviso de colisión frontal, frenado automático ante vehículos, peatones y ciclistas, reconocimiento de límites de velocidad y asistente de evasión.

La denominación BlackEdition también define su configuración estética ya que se comercializa exclusivamente con carrocería en color negro sólido y detalles exteriores oscurecidos, entre ellos el paquete Shadow Line M de alto brillo. Además, conserva la rueda de auxilio de emergencia.

El interior cuenta con tapizado de tela Arktur en tono antracita y molduras decorativas de aluminio grafito iluminado

El BMW 118 BlackEdition llega importado de Alemania y dispone de una garantía de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La gama del Serie 1 queda conformada de la siguiente manera: