BMW lanzó en la Argentina a su SUV más barato con nueva motorización

BMW sumó en la Argentina una nueva alternativa para la gama del X1. La oferta del SUV ahora suma una versión diésel Mild Hybrid (híbrida suave, donde el motor eléctrico no puede mover el vehículo sino que actúa como asistente).

El nuevo X1 sDrive20d Efficient se suma al portfolio local con un motor térmico de cuatro cilindros y dos litros de 150 CV con un impulsor eléctrico de 48V (que otorga 20 CV), para ofrecer hasta 163 CV y 400 Nm de potencia combinada, disponibles entre las 1500 y 2500 rpm. Cuenta con la transmisión automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades. Además, su tracción es delantera.

El modelo combina un motor térmico de 150 CV con un impulsor eléctrico de 48V de 20 CV

En términos de prestaciones, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. El consumo combinado declarado bajo el ciclo WLTP (el protocolo internacional) es de 5,1 litros cada 100 kilómetros, una cifra que se apoya en la asistencia eléctrica del sistema híbrido y su tanque de combustible con una capacidad de 54 litros.

El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos

El SUV compacto de la marca alemana mide 4500 mm de largo, 1845 mm de ancho y 1642 mm de alto. El baúl ofrece una capacidad de 500 litros, que puede ampliarse hasta 1545 litros al abatir los respaldos de los asientos traseros.

El consumo combinado declarado bajo el ciclo WLTP es de 5,1 litros cada 100 kilómetros

En materia de seguridad incorpora airbags frontales y laterales para conductor y acompañante, además de airbags de cabeza integrados en el marco del techo para las cuatro plazas exteriores. El equipamiento se completa con frenos ABS, control de frenos en curvas (CBC), control dinámico de estabilidad (DSC), sensor de colisión e indicador de presión de neumáticos.

Incorpora airbags frontales y laterales para conductor y acompañante, además de airbags de cabeza integrados en el marco del techo para las cuatro plazas exteriores

Entre los sistemas de asistencia y tecnología se destacan el asistente de estacionamiento con sensores delanteros y traseros, cámara para marcha atrás y función de asistente de reversa capaz de reproducir automáticamente hasta 50 metros del recorrido previo. También incluye llamada inteligente de emergencia, servicios BMW Teleservices y conectividad a través de BMW Connected Unlimited.

Trae cámara para marcha atrás y función de asistente de reversa

El equipamiento exterior contempla llantas de aleación de 17″ con diseño de radios en estrella y faros delanteros de LED. En el interior ofrece tapizado de tela Arktur en tono Anthrazit y molduras decorativas Quarzsilber mate granulado.

En el interior ofrece tapizado de tela Arktur en tono Anthrazit y molduras decorativas Quarzsilber mate granulado

El modelo se transformó en la entrada de gama a la marca con un precio de US$44.900. Ahora el X1 cuenta con alternativas de motores a combustión, Mild Hybrid (a partir de impulsores nafteros y diesel), híbridos enchufables y eléctricos. Su garantía oficial es de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

BMW X1 sDrive20d Efficient: US$44.900

US$44.900 BMW X1 sDrive18i BlackEdition: US$54.900

US$54.900 BMW X1 sDrive18i xLine: US$62.900

US$62.900 BMW X1 xDrive20i xLine: US$77.900

US$77.900 BMW X1 xDrive25e xLine: US$89.900

BMW presentó el nuevo X1 sDrive20d Efficient en la Argentina

El modelo, en detalle

Cuenta con la transmisión automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades

Las llantas son de aleación de 17″ con diseño de radios en estrella

El motor diésel junto al impulsor eléctrico ofrecen hasta 163 CV y 400 Nm de potencia combinada

El volante multifunción del interior de la nueva versión del X1

El modelo se transformó en la entrada de gama a la marca con un precio de US$44.900