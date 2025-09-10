El número uno de Stellantis analizó el impacto de la macro en el sector y el avance de los autos chinos

En un contexto de crecimiento de la industria automotriz argentina tomó lugar el evento de Movilidad Capítulo 5 organizado por LA NACION en donde se tocaron distintas aristas de un sector que toma velocidad. En la apertura, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, compañía que reúne a marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, RAM, Peugeot y DS, afirmó: “La industria viene bien, estamos creciendo un 10% en producción, con un mercado local que crece 50%. El año pasado hubo aproximadamente 400 mil autos vendidos y este año estimamos más de 600 mil ventas de 0km”.

Martín Zuppi : "Argentina no se puede quedar atras"

No obstante, el ejecutivo, quien también se desempeña como presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), comentó que, si bien la industria automotriz muestra un crecimiento, todavía queda mucho trabajo por hacer. Uno de los principales desafíos es mejorar la competitividad para lograr un mejor posicionamiento de los vehículos de fabricación nacional frente a los mercados internacionales.

“El año pasado la Argentina tenía una carga impositiva del 23% sobre las exportaciones. Ahora bajó al 17% y esperamos que se reduzca aún más para poder competir de igual a igual con otros países de la región, como Brasil, donde el porcentaje es de 7%, o México, que directamente es de 0%”, señaló y agregó que el 60% de lo que se produce en suelo argentino se exporta.

“Hay que trabajar en la carga fiscal y en el desarrollo de políticas para poder exportar con mejor competitividad, sobre todo, sabiendo que la Argentina se encuentra dentro de los 30 países en el mundo que fabrican más de 500.000 autos al año y dentro de los cuatro que más producen pickups”, agregó.

La industria automotriz en 2025 registra un repunte de ventas respecto del año anterior Fabián Malavolta

¿El escenario electoral puede alterar el repunte de ventas?

Tras la derrota del oficialismo (nacional) en las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, surge la incógnita: ¿qué impacto puede tener este resultado en la industria automotriz?

“Más allá de lo que pasó en la elección, hay que ver lo que pasa en la macroeconomía. La Argentina es compleja históricamente, con grandes diferencias de gobiernos. Entre el actual y el anterior hay muchos cambios: ahora se puede importar, el mercado está abierto, las importaciones se pagan prácticamente al contado; antes se demoraba mucho”, comentó e hizo énfasis en que hay que prestarle más atención a la expectativa, porque cualquier movimiento político puede mover al tipo de cambio y a la macroeconomía.

Si el tipo de cambio del dólar aumenta, impacta de manera directa en todos los autos que se comercializan en el país, porque ninguno de ellos cuenta con más del 50% de integración local, el que mayor tiene es el Fiat Cronos (48%). Por tanto, cualquier movimiento en el tipo de cambio hace que las piezas de producción aumenten.

Ningún auto en la Argentina cuenta con todas sus piezas fabricadas en el país Fabián Malavolta

Entre otros temas, la herramienta de financiación también fue mencionada por el presidente de Adefa y fue catalogada como el driver más importante del mercado. “En la actualidad tenemos por momentos financiación a tasa 0 y a 12 meses. Hoy la tasa está un poco más alta y eso empezó a frenar un poco a la actividad, pero no quiere decir que estemos peor”, dijo.

A su vez, agregó que es importante mantener el equilibrio entre el juego de contar con una tasa competitiva y tener un tipo de cambio controlado. Sobre todo porque los proyectos en la industria son largos: uno solo se piensa dos o tres años antes desde que se comienza a fabricar y estiman fabricarlo por 10 años aproximadamente.

El mercado que viene: la electrificación y el avance de los autos chinos

“El mundo se divide en dos, en el hemisferio norte y en el sur. En el norte hay un mayor desarrollo de autos eléctricos porque, por ejemplo, en Europa las distancias son más cortas y hay un ecosistema de carga con fuerte presencia. En cambio, en Sudamérica las distancias son más largas y lo que puede adaptarse mejor son los autos híbridos”, respondió Zuppi a la pregunta del mercado del futuro. Lo importante es que la tecnología de la industria está cambiando y la Argentina no tiene que quedarse en el tiempo.

Ahora bien, también comentó que hoy la gente elige según las necesidades de cada lugar, aunque la estrategia es ofrecer un abanico de posibilidades; más allá de que la movilidad tiende a la electrificación pero bien pensada, según Zuppi.

En esa línea, él también enfrenta el desafío de estar a cargo de diversas marcas de autos distintas: “Tenés que tener la capacidad de sacarte un sombrero y ponerte otro. Tenemos como prioridad que cada marca mantenga su ADN y su historia: Fiat, Peugeot y Citroën son más generalistas, pero con sus historias. Jeep es más offroad, DS es premium y RAM es potencia”, sentenció y dijo que lo importante es no perder el foco y trabajarlas de manera individual.

Martín Zuppi reconoció que la tendencia de la industria argentina refiere a la electrificación de los vehículos Fabián Malavolta

De hecho, el Fiat Cronos, uno de los modelos más exitosos de la compañía, fue el auto más vendido del mercado en 2021, 2022 y 2023, y en 2024 fue el Peugeot 208. “De todos modos, nadie te da un premio por haber tenido el auto más vendido del año, no sé si es una carrera. Pero sí le da sustentabilidad a la red de concesionarios, se genera un mayor negocio de posventa y tiene más que ver con la satisfacción de que te elijan, entre otros beneficios”, enumeró.

Por último, José del Río aprovechó para consultarle al presidente de Adefa sobre la escalada china. “Es competencia. China hace 40 años no producía autos y hoy es el productor más grande a nivel mundial. Tenemos que ser eficientes e interesantes a nivel producto para confrontarlos”, cerró y agregó que es como cualquier otro rubro, que surge la necesidad de mejorar el producto y el costeo para hacerles frente.