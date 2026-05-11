Toyota publicó los precios para mayo 2026: los modelos que están más baratos

Toyota se consolidó durante el primer cuatrimestre de este año como la segunda automotriz con más ventas de la Argentina, con 25.937 patentamientos, sólo por detrás de Volkswagen, que registró 27.357 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, el volumen comercializado por la automotriz con planta en Zárate representó una caída del 26% frente al mismo período del año pasado, cuando la marca japonesa había alcanzado 35.073 ventas. La contracción fue incluso mayor a la del mercado total, que acumuló una baja del 5,7% al cierre de abril, tras registrar 205.114 patentamientos entre enero y abril, siempre de acuerdo con Acara.

En ese contexto, y a pesar de la caída en sus ventas, Toyota se mantiene entre las automotrices líderes de la industria y, para sostener ese posicionamiento, decidió volver a congelar su listado de precios para mayo.

Los autos más baratos de Toyota en mayo

El modelo más accesible de la marca continúa siendo el Toyota Yaris, que se posiciona como la puerta de entrada al universo Toyota en el mercado local.

Toyota Yaris XS 1.5 CVT (versión base): $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris S 1.5 CVT (versión tope de gama): $40.956.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

El segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, el nuevo SUV del segmento B de la marca japonesa que se adentró de lleno en el mercado tras su la lanzamiento comercial oficial.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT (versión base): $41.464.000

$41.464.000 Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT (versión tope de gama): $54.020.000

Toyota Yaris Cross

En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT (versión base): $44.082.000

$44.082.000 Toyota Corolla 1.8 SEG eCVT (versión tope de gama): $56.180.000

Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder de su segmento y también del mercado argentino en lo que va del año.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble, versión base): $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux SRX 4×4 AT (versión tope de gama): $84.349.000

Toyota Hilux

En el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT (versión base): $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (versión tope de gama): $63.684.000

Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera: