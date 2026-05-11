Estos son los precios de todas las pickups en mayo 2026

Las principales chatas del mercado frenaron los aumentos y algunas incluso bajaron sus valores
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El mercado de pickups comenzó mayo con una marcada baja en los precios de algunos modelos y versiones.
Tras un arranque de año en el que las listas acompañaron la inflación y registraron aumentos mensuales, en los últimos meses las principales automotrices decidieron congelar o incluso reducir los precios de sus modelos.
El movimiento se da en paralelo al reacomodamiento general de precios que atraviesa la industria automotriz desde comienzos de 2026, luego de la eliminación y reducción de los impuestos internos que afectaban a distintos vehículos de pasajeros.
Si bien las pickups estaban exceptuadas de ese tributo por ser consideradas vehículos de trabajo, el descenso en los valores de SUV y otros modelos equivalentes generó un “efecto cascada” que terminó impactando también en las chatas más equipadas y en las versiones restantes.
En ese contexto, Toyota mantuvo sin cambios toda la gama de la Hilux, la pickup más vendida de la Argentina y de Latinoamérica en 2025. Ford, por su parte, aplicó rebajas cercanas al 5% en las versiones V6 de la Ranger y la XLS 4x2 manual, mientras que Volkswagen realizó los ajustes más marcados del segmento con bajas que van desde el 2,3% hasta alrededor del 7% en distintas configuraciones de Amarok.
El resto de las pickups medianas tampoco registró aumentos durante mayo, tanto en los modelos comercializados en pesos como en aquellos que continúan cotizando en dólares.
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $56.562.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
4X4:
- DX MT: $57.769.000
- DX AT: $59.383.000
- SR MT: $66.457.000
- SR AT: $69.326.000
- SRV AT: $76.381.000
- SRV+ AT: $79.838.000
- SRX AT: $84.349.000
- GR-Sport AT: $89.327.000
Ford Ranger
4X2:
- XL Cabina Simple MT: $43.500.000
- XL MT: $50.962.700
- XL AT: $50.962.700
- XLS MT: $56.090.750
- Black: $60.610.000
- XLT Biturbo AT: $68.727.000
4X4:
- XL Cabina Simple MT: $52.000.000
- XL MT: $55.685.660
- XL AT: $51.400.000
- XLS V6: $66.497.510
- XLT Biturbo AT: $74.446.800
- XLT V6: $75.998.200
- LTD Biturbo AT: $80.607.900
- LTD+ V6 AWD AT: $84.291.660
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $51.929.800
- Comfortline TDI MT: $59.569.000
- Comfortline TDI AT: $63.546.250
- Highline TDI MT: $64.236.050
- Highline TDI AT: $70.458.850
4X4:
- Trendline TDI MT: $61.894.950
- Comfortline V6 AT: $73.301.700
- Highline V6 AT: $86.397.750
- Extreme V6 AT: $92.427.900
- Hero V6 AT: $92.427.900
- Black Style V6 AT: $93.430.750
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $44.271.556
- S AT: $50.009.000
- XE MT: $60.677.700
- XE AT: $64.395.800
- Platinum AT: $65.226.600
4X4:
- S MT: $50.478.912
- X-Gear AT: $54.982.655
- XE MT: $60.360.000
- Platinum AT: $69.275.710
- Pro4X AT: $69.824.160
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $48.596.900
4X4:
- WT MT: $55.039.900
- WT AT: $57.959.900
- Z71 AT: $64.629.900
- LTZ AT: $69.915.900
- HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4X2:
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $50.230.000
4X4:
- Endurance MT: $53.160.000
- Freedom MT: $58.540.000
- Freedom Plus AT: $64.280.000
- Ranch AT: $69.410.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $70.040.000
- Laramie AT: $72.070.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
BYD
- Shark: US$59.990
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