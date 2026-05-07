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Una automotriz le bajó el precio a sus SUV y los vende en cuotas y a tasa 0

Se trata de Honda, marca que registra un crecimiento en su volumen de ventas mientras el mercado total muestra una leve caída

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Diversos modelos fueron renovados recientemente
Diversos modelos fueron renovados recientemente

El mercado automotor arrancó el año con una leve caída en las ventas respecto del año anterior. Durante el primer cuatrimestre se patentaron 205.114 unidades 0km, lo que representa un descenso del 5,7% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 217.500 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Bajo ese contexto, las automotrices buscan mantenerse competitivas y que el sector cierre este año por encima de 2025.

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Una de ellas es Honda, que logró comercializar 2274 vehículos 0km durante el primer cuatrimestre del año, lo que representa un aumento del 47%, en un mercado que registra una leve contracción.

Para continuar al alza, la automotriz japonesa volvió a congelar su listado de precios, como la mayoría de las demás, y a su vez aplicó una promoción para cuatro de sus modelos: Civic, CR-V EXL y CR-V híbrida.

Lista de precios de Honda con bonificaciones

  • WR-V EXL CVT: $42.490.000
Honda WR-V
Honda WR-V
  • HR-V LX CVT: $45.890.000
  • HR-V EXL CVT: $51.240.000
Honda HR-V
Honda HR-V
  • ZR-V Touring CVT: $59.990.000
Honda ZR-V
Honda ZR-V
  • CR-V EXL AWD CVT: US$70.800 (precio promocional: US$65.800)
  • CR-V Advanced Hybrid: US$74.900 (precio promocional: US$69.900)
Honda CR-V
Honda CR-V
  • Civic Advanced Hybrid: US$54.000 (precio promocional: US$49.900)
Honda Civic Advanced Hybrid
Honda Civic Advanced Hybrid
  • Accord Advanced Hybrid: US$70.500
Honda Accord Hybrid
Honda Accord Hybrid

Además, se mantiene la financiación a tasa 0 a 12 meses en pesos a través del Banco Santander para la compra de unidades 0km.

Cómo vienen las ventas de autos 0km

Como se mencionó previamente, producto de las 47.564 ventas de abril (lo que representó una caída del 13,6% frente al mismo mes de 2025) se alcanzó un acumulado de 205.114 patentamientos, según Acara.

Ante estas cifras, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos“.

“Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios”, amplió.

En abril se vendieron 47.564 unidades 0km
En abril se vendieron 47.564 unidades 0kmMMD Creative - Shutterstock

Por su parte, el titular de Acara cerró: “El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo 0km”.

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