El sector automotor a ciegas: el Gobierno desmanteló el sistema de datos y estadísticas del mercado

Hace poco más de dos semanas que el rubro automotriz está a ciegas. A días del cierre de patentamientos mensual, el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (Siomaa), no brinda la información en tiempo real de los vehículos inscriptos en la Argentina. El sistema caído, no obstante, no alude a una mera falla técnica sino a un corte en el flujo de información que el Ministerio de Justicia envía a la Asociación de Concesionarios (Acara).

Según fuentes del Gobierno, se habría detectado la venta de información del registro sin conocimiento del Ministerio, por lo que se decidió dar de baja el sistema. De ahora en más, explican, los pedidos de datos deberán hacerse de manera formal a través de la Dirección Nacional de Registros (DNRPA).

Aparentemente, una empresa habría hecho un pedido de información sobre el parque automotor argentino que, según remarcan fuentes consultadas, el Siomaa quiso cobrar. Sin embargo, la consultora privada opera hace ya varios años comercializando al sector privado los datos que surgen de la DNRPA.

Son varios los concesionarios, automotrices y empresas que pagan abonos mensuales para obtener esa información, que es recopilada en tiempo real por la consultora y distribuida a través de un sitema online a sus clientes.

No obstante, la cartera de Justicia decidió cortar el flujo informativo para con el Siomaa a raíz de esta venta de datos. Se desconoce, por el momento, si se buscaría reemplazar este servicio con uno gratuito o con una base de datos actualizada en tiempo real sin suscrpiciones de por medio.

Las marcas tienen información sobre sus propias ventas, pero no hay datos que reflejen movimientos de mercado Ricardo Pristupluk / LA NACION - Archivo

Mientras tanto, desde Siomaa señalan estar “haciendo gestiones para que se normalice la situación”, pero a la fecha no hay precisiones sobre si va a haber normalización pronto.

El flujo de la información

Las estadísticas de venta y patentamientos de vehículos son recopiladas por la DNRPA. Diaramente, cada oficina registral debe enviar un reporte a la Dirección con todos y cada uno de los trámites que se llevaron a cabo en su dependencia.

“Tenemos hasta 24 horas para publicar todos los trámites diarios. Si no pasamos la información, nos intervienen porque pueden sospechar de que hay malversación de fondos públicos", explican desde un registro del país.

Una vez recibidos los datos, la DNRPA, que depende del Ministerio de Justicia, entrega esas estadísticas para que el Siomaa las comercialice al sector privado. Según pudo averiguar LA NACION, el flujo de información sigue constante: los registros completaron los datos solicitados por la autoridad de aplicación y los números de patentamientos actualizados están en manos del Gobierno.

Los Registros del Automotor enviaron en tiempo y forma la información a la DNRPA, pero no se conocen los datos de febrero

No obstante, al ingresar a la web oficial donde la DNRPA publica sus Datasets, la última actualización corresponde al acumulado de enero. En el archivo, existe un detallado de cada vehículo inscripto en cada registro de la Argentina, pero no hay datos de febrero.

Tanto terminales como concesionarios e importadores coinciden en que sin datos no es posible establecer estrategias comerciales. La falta de actualización periódica y en tiempo real deja a ciegas a una industria que, si bien cuenta con sus datos propios, no puede hacer seguimiento de los movimientos por segmento, provincia ni en relación a la competencia.

En paralelo, está la lucha política. El funcionamiento del sistema registral automotor fue muy cuestionado por la administración de Javier Milei desde su asunción a la presidencia. En los últimos años, se avanzó con el cierre de oficinas registrales, digitalización de documentación, eliminación de trámites e incluso se le dio la potestad a los concesionarios de poder inscribir 0km sin la necesidad de asistir presencialmente a un registro.

El único relevamiento publicado por la DNRPA corresponde al acumulado de enero Ministerio de

El Gobierno ha cuestionado en varias oportunidades al funcionamiento de los registros y también al de Acara por su injerencia como ente cooperador. Explicaron, en oportunidades anteriores, que apuntan a la total digitalización del sistema registral.

La decisión de suspender el funcionamiento del Siomaa, entonces, se lee como otra estrategia política en vías de un cambio en el funcionamiento del sistema registral automotor. “La DNRPA hoy está desmantelada, hay muy poca gente trabajando“, le explicó a LA NACION una fuente cercana al sistema registral.

“Si hay poca gente y tienen que procesar los datos sólos, es probable que se demoren bastante en actualizarlos”, señaló otra.