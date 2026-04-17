El truco desconocido que logra sacar el olor a humedad del auto

Abrir la puerta del auto y sentir un olor a humedad es una experiencia desagradable. Este problema no solo da indicios de una limpieza deficiente, sino que puede generar incomodidad tanto al conductor como al resto de los pasajeros.

La humedad, en el interior del auto, es la presencia de agua o vapor de agua acumulado en espacios como las alfombras, los asientos, el techo y otras superficies del vehículo. Incluso, puede quedar atrapada en los conductos del aire.

Las causas por las cuales el auto tiene olor a humedad

1) Acumulación de agua

De acuerdo con el blog de la aseguradora Mapfre (México), la causa más frecuente del olor a humedad es la acumulación de agua dentro del vehículo. Esto puede suceder por dejar las ventanas abiertas durante la lluvia, ingresar con ropa mojada o transportar objetos mojados como paraguas, toallas y alfombras.

La causa más frecuente de este olor es la acumulación de agua en su interior Papzi555 - Shutterstock

Cuando la humedad queda atrapada, los materiales del interior absorben el agua y crean el ambiente perfecto para el mal olor.

2) Filtros de aire sucios o saturados

Según un artículo de la aseguradora Cleverea, el filtro del aire acondicionado cumple una función importante en la calidad del aire dentro del auto. Si está sucio o no se cambia con la frecuencia recomendada, puede acumular polvo, hongos y bacterias.

Por eso, cada vez que se enciende el sistema de ventilación, el aire contaminado se dispersa en la cabina del vehículo, generando el olor a humedad.

Si el filtro de aire está sucio, puede ocasionar malos olores Shutterstock

3) Alfombras y tapizados descuidados

Las alfombras y los asientos de tela son “esponjas” para la humedad, así que es fundamental lavarlos y, sobre todo, procurar no ensuciarlos en el uso cotidiano.

Los derrames de líquidos y restos de comida pueden hacer que se impregnen de olores en el interior del auto. Y, si no se lavan de inmediato, ese aroma puede volverse más complicado de eliminar.

¿Cómo eliminar el olor a humedad del auto?

Ante este problema, uno de los productos más efectivos y económicos para combatir el olor a humedad es el vinagre blanco, ya que cuenta con propiedades desinfectantes y neutraliza los malos olores en lugar de enmascararlos.

Verificar que el interior del auto este completamente seco.

Luego, en un recipiente pequeño colocar un poco de vinagre blanco y dejarlo en el interior del vehículo, preferentemente en el suelo o en el portavasos.

Permitir que actúe toda la noche con las ventanas cerradas.

El vinagre absorberá los malos olores de manera progresiva. Pero si el aroma es intenso, también se puede preparar una mezcla de partes iguales de vinagre blanco con agua; después se debe rociar con un atomizador sobre las alfombras y tapizados (sin empaparlos). Hay que dejar que se seque con las puertas abiertas y no hay que preocuparse por el olor al vinagre, ya que desaparece al poco tiempo y se lleva consigo el aroma a humedad.