Desarmaderos legales: la lista actualizada de centros en junio 2026

Los desarmaderos habilitados operan bajo la supervisión de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y constituyen el canal formal para el desguace de vehículos fuera de uso.

Son los establecimientos autorizados para desmontar unidades que fueron dadas de baja por siniestros, deterioro o fin de su vida útil, con el objetivo de recuperar aquellas autopartes que todavía pueden ser utilizadas.

Una vez extraídas, las piezas son identificadas, registradas y cargadas en el sistema oficial antes de volver al mercado. Este procedimiento permite garantizar tanto su procedencia como su trazabilidad, un aspecto clave en un sector donde también existe una importante oferta clandestina. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, la comercialización ilegal de autopartes figura entre los principales incentivos detrás del robo de vehículos.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de cambios regulatorios destinados a facilitar el acceso a repuestos por vías legales. Entre ellos se encuentra la eliminación del Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), una medida impulsada por el Ministerio de Desregulación con el argumento de simplificar el ingreso de autopartes al país y reducir así el atractivo del mercado informal.

Una vez extraídas, las piezas son identificadas, registradas y cargadas en el sistema oficial antes de volver al mercado

A través de su sitio web oficial, la DNRPA publica el listado completo de establecimientos inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC), el padrón que reúne a todos los operadores autorizados para desarrollar esta actividad en el país: