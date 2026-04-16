Comienza la venta de un nuevo vehículo fabricado en la Argentina

Honda Argentina anunció el inicio de la comercialización del TRX420, su primer cuatriciclo de producción nacional. Se fabrica en la planta de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y marca el debut de la compañía en este segmento a nivel local tras una inversión de US$24.000.000.

El proyecto también implicó la ampliación del equipo industrial: la planta, que cuenta con cerca de 1000 empleados, sumó 100 nuevos colaboradores, de los cuales 77 se integraron directamente a la línea específica de producción.

Y con una clara orientación exportadora, Honda prevé fabricar 10.000 unidades anuales, de las cuales el 90% tendrá como destino el mercado brasileño.

Cómo es el cuatriciclo TRX420

El TRX420 fue concebido como una herramienta de trabajo robusta, simple y confiable, pensada para responder a las exigencias del uso diario en distintos entornos productivos. Su enfoque utilitario lo posiciona como un vehículo versátil para tareas rurales (como traslado de insumos, monitoreo de campos o arreo de ganado), así como para labores de mantenimiento, logística liviana y soporte en grandes extensiones.

Así es el nuevo Honda TRX420

En el apartado mecánico, incorpora un motor de 420cc con disposición longitudinal e inyección electrónica, que entrega un buen nivel de torque y potencia, según la firma, con funcionamiento confiable en diversas condiciones, incluso a bajas temperaturas o en altura, junto con una mayor eficiencia de combustible y menores emisiones. Todo esto se asocia a una transmisión de cinco velocidades con reversa.

El modelo equipa un motor de 420 cc

Uno de sus diferenciales es el sistema TraxLok, que permite alternar de manera inmediata entre tracción 4x2 y 4x4 según las necesidades de manejo. A esto se suma una configuración de suspensión delantera independiente y trasera con brazo oscilante, junto con frenos a disco hidráulico adelante y tambor trasero, que aportan estabilidad y control en distintos terrenos.

En línea con su perfil de trabajo, ofrece una capacidad de carga que admite hasta 30kg en la parrilla delantera y 60kg en la trasera, con un total aproximado de 220kg.

Honda Argentina sumó 100 nuevos colaboradores

El conjunto se completa con un tablero digital y una ergonomía enfocada en el confort, gracias a la disposición del conjunto manillar-asiento-estriberas.