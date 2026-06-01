Las subastas de autos que se vienen en el mes de junio 2026

Comienza un nuevo mes y se renuevan las oportunidades para comprar vehículos a través de subastas online, una alternativa que en muchos casos permite acceder a unidades a valores por debajo de los del mercado.

Para junio, la firma Narvaezbid ya publicó su cronograma de remates y uno de los más destacados es el organizado por Banco Santander, que incluye más de 150 vehículos entre autos y motos usadas de distintas características, desde modelos relativamente recientes hasta otros con varios años de antigüedad.

La subasta se realiza de manera online. de hecho ya se puede ofertar, y tiene como fecha de cierre el 3 de junio a las 11:15. Los interesados podrán participar por una amplia variedad de lotes, con opciones para diferentes presupuestos y necesidades.

Un día después, el 4 de junio, Mercedes-Benz Financiera realizará una subasta online que cerrará a las 13. Entre los lotes más destacados figuran dos camiones con un precio base de $54.967.500 y una unidad Sprinter cuyo valor inicial es de $44.813.650.

La subasta más destacada

En cuanto al remate de Banco Santander, que reúne más de 150 vehículos entre autos y motos usadas, sobresalen varios modelos de distintas categorías y segmentos.

A continuación, se detallan algunas de las unidades más atractivas, aunque se recomienda consultar el sitio oficial de la plataforma para conocer en profundidad las características de cada lote, su estado y las fechas de exhibición correspondientes.

Por el lado de las motos, uno de los lotes más llamativos es el número 4, correspondiente a una Bajaj Rouser 200 modelo 2024. La unidad tiene un precio base de $300.000 (aunque al momento de la publicación de este artículo ya registraba ofertas por $450.000) y un kilometraje declarado de 14.364 kilómetros. Se trata de uno de los vehículos con el valor de partida más bajo de toda la subasta.

Bajaj Rouser 200

Entre los autos, uno de los lotes más accesibles es un Chevrolet Prisma modelo 2019, que cuenta con 210.294 kilómetros declarados y un precio inicial de $500.000. Ese mismo valor de arranque se repite en una gran cantidad de unidades, entre ellas un Peugeot 408 modelo 2013, un Ford Fiesta Sedán modelo 2012 y un Peugeot 207, entre otros.

Chevrolet Prisma

En el extremo opuesto aparece el vehículo que concentra la oferta más alta hasta el momento: un Volkswagen T-Cross modelo 2025. Si bien su precio de apertura también fue de $500.000, al cierre de esta nota ya acumulaba pujas por $20.500.000. Se trata de una unidad prácticamente seminueva, ya que registra apenas 11.936 kilómetros declarados.

Volkswagen T-Cross

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso información detallada y fotos reales de cada vehículo, la posibilidad de seguir ofertas en tiempo real y participar de forma 100% online, desde cualquier dispositivo.