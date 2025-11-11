El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar

Se trata de un dispositivo que detecta la señal en tiempo real y emite una alerta; si bien es más popular en Europa o Estados Unidos, su uso se extiende cada vez más en la región
Los avisadores de radares son dispositivos equipados con su propio sistema GPS que permiten geolocalizar, en tiempo real, bases de datos actualizadas con la ubicación de radares fijos y zonas donde suelen realizarse controles móviles de velocidad.
Cuando un vehículo se aproxima a uno de estos controles, el dispositivo emite una alerta, ya sea una señal lumínica o un sonido, para advertirle al conductor que se aproxima a un radar de velocidad.
De acuerdo con el medio especializado Car and Driver, estos dispositivos son legales en países como España o Estados Unidos, donde su uso está muy extendido en varias regiones de cada país. En la Argentina, si bien no están prohibidos, su presencia en el mercado es bastante limitada y su uso, desconocido.
En esencia, cumplen la misma función que las aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze, las cuales alertan también en tiempo real la presencia de cámaras fiscalizadoras. En adición, las apps incorporan también información de límites de velocidad, algo que los avisadores de radares no contemplan.
Su apariencia y función es similar a la de un inhibidor de radares, que interfieren con el funcionamiento de las cámaras fiscalizadoras al bloquear su frecuencia. La diferencia principal es que uno avisa de la presencia del radar y el otro lo bloquea.
El uso de inhibidores de radares y cámaras de control de tránsito están prohibidos y su uso está penado por la ley.
