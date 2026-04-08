El uno por uno de River: qué auto tiene cada jugador y cuál es su precio

La relación entre las grandes figuras del fútbol y los autos de alta gama no es nueva. A lo largo del tiempo, los vehículos funcionaron como una extensión del estatus, el recorrido profesional y el poder adquisitivo de los jugadores.

En este fenómeno, el fútbol argentino no es la excepción. Dentro de los planteles conviven modelos muy diversos, que suelen acompañar la trayectoria de cada futbolista. En términos generales, a mayor experiencia y consolidación, más exclusivo suele ser el vehículo elegido.

En ese marco, un video que se viralizó en redes sociales por parte del influencer Germaneandoo —filmado hace más de un mes en el estadio Monumental— permitió conocer qué autos manejan algunos de los jugadores de River. En ese momento el equipo todavía era dirigido por Marcelo Gallardo, quien luego fue reemplazado por Eduardo Coudet.

El monto más alto del relevamiento correspondía justamente a Gallardo, quien durante su ciclo se trasladaba en un Mercedes GLC 4MATC Coupé (AMG-Line), con un valor estimado de US$140.000, posicionándose como el vehículo más caro del plantel.

Mercedes Benz GLC Coupé

Otro de los modelos más costosos es el del campeón del mundo Marcos Acuña, quien se mueve en un Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, valuada en torno a los US$119.900. Se trata de un SUV mediano con foco en el confort, la tecnología y las prestaciones.

En una franja similar se ubica Maximiliano Salas, con una Ford F-150 Raptor que ronda los US$105.000, uno de los modelos más extremos dentro del universo de pickups por su potencia y capacidades fuera del asfalto que se comercializan en la Argentina.

Ford F-150 Raptor Ford Argentina

También se destacan Paulo Díaz, con un BMW 430i Coupé de aproximadamente US$74.900, y Facundo Colidio, quien conduce un Ford Bronco Badlands, valuado en unos $103.230.000.

Un escalón por debajo, pero igualmente dentro de valores elevados, aparece Juan Fernando Quintero, con un Toyota SW4, que arranca en los $91.585.000 en la versión base, cotiza a $92.508.000 en la alternativa Diamond y alcanza los $97.092.000 en la opción deportiva.

Toyota SW4

Por su parte, Aníbal Moreno utiliza una Volkswagen Amarok V6 Extreme automática, cuyo valor para este mes es de $99.096.300. Se trata de una de las versiones más potentes de la pickup producida en el país.

Volkswagen Amarok V6

Los más accesibles del grupo

Entre los jugadores más jóvenes del plantel, los valores bajan considerablemente. El arquero Santiago Beltrán fue visto con una Honda HR-V valuado en $45.890.000 en su versión LX y unos $51.240.000 en la EXL. Por otro lado, Ian Subiabre utiliza un Peugeot 208, cuyo precio supera los va desde los $31.460.000 hasta los $43.310.000, según versión.

Peugeot 208

Estos casos reflejan elecciones más alineadas con el uso cotidiano, con modelos compactos y funcionales, más cercanos a los vehículos que suelen ser de los más vendidos en el país.