Nuevo Renault Koleos: un SUV que marca un nuevo capítulo en el segmento híbridos del país

Con dos versiones –una naftera turbo y otra full hybrid E-Tech–, la nueva generación del Renault Koleos marca un hito en la estrategia local de la marca

Escuchar Nota

En el Faena Art Center, Renault Argentina presentó el nuevo Koleos, un SUV que combina sofisticación, tecnología y un fuerte compromiso con la movilidad sustentable. El espacio elegido, que une historia y vanguardia, acompañó la puesta en escena de un modelo que inaugura la primera motorización híbrida autorecargable de la marca en el país.

El lanzamiento del nuevo Renault Koleos marca un hito en la historia de nuestra marca, nos acerca al legado de innovación y diseño que tenemos en Argentina hace más de siete décadas.” — Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina.

Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina.

Dos versiones para distintos estilos de conducción

La nueva generación llega en dos configuraciones: Techno, equipada con motor turbo naftero 2.0L y tracción integral, y esprit Alpine full hybrid E-Tech, el primer SUV híbrido autorecargable de Renault en Argentina. Con una potencia combinada de 245 CV y la capacidad de circular hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, esta versión marca el rumbo de la estrategia de electrificación de la compañía.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, embajadores de la marca, fueron los conductores del gran evento lanzamiento.

Durante los últimos años, en Renault hemos compartido una visión clara: transformar profundamente nuestra marca y nuestra propuesta de valor. Hoy, esa visión se materializa con el lanzamiento del nuevo Renault Koleos, un modelo que representa mucho más que una renovación. ” — Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina.

Diseño, confort y conectividad

El nuevo Renault Koleos se presenta con un diseño exterior imponente y un habitáculo amplio, insonorizado y equipado con materiales de alta calidad. Entre sus atributos destacados figuran el sistema de climatización trizona, asientos calefaccionados y ventilados, techo panorámico y un baúl de hasta 1.990 litros con los asientos rebatidos. En materia de conectividad, incorpora el ecosistema digital Open’R, con tres pantallas de 12,3’’ que ofrecen una experiencia inmersiva e intuitiva, además de compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto®.

El imponente nuevo diseño y gran confort de esta nueva versión.

Seguridad y asistencia avanzada

El nuevo SUV cuenta con hasta 29 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, asistente de mantenimiento de carril y cámaras de visión 540° con chasis transparente. Estas innovaciones refuerzan el compromiso de Renault con la seguridad y lo posicionan como uno de los modelos más avanzados de su categoría.

Un SUV con estilo y proyección

Desde hoy, y tras una preventa que superó todas las expectativas al agotarse en pocos días las 100 unidades disponibles, el nuevo Renault Koleos ya se encuentra disponible en la Red Oficial de Concesionarios Renault de todo el país. El Nuevo Renault Koleos Techno se ofrece desde $77.900.000 y la versión esprit Alpine full hybrid E-Tech desde $85.900.000.

Lanzamiento del nuevo Renault Koleos, el SUV que marca la diferencia y da inicio a una nueva era.

Con este lanzamiento, Renault da un paso clave en su estrategia local, alineada al plan global "Renaulution", que apuesta por la innovación y la transición hacia una movilidad más eficiente y sustentable.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.