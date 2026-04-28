Al ritmo del 2x4: esta es la obra que busca transformar para siempre uno de los atractivos más turístico de la Ciudad

El paisaje urbano de La Boca está a punto de a cambiar con el inicio de la primera etapa de la obra de revitalización de la calle calle Necochea, una vía emblemática del sur de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto busca priorizar al peatón, mejorar la accesibilidad y poner en valor un corredor clave para la actividad turística y comercial del barrio.

La intervención del gobierno porteño apunta a reforzar el perfil cultural, gastronómico y turístico de esta zona histórica de la Comuna 4, donde conviven cantinas tradicionales, espacios culturales y ferias barriales.

La calle es una de las más importantes de la zona (Foto: GCBA)

Prioridad para el peatón en una zona histórica

Los trabajos se concentran actualmente en el tramo de la calle Necochea y sus intersecciones con la avenida Suárez y la calle Olavarría.

En esta primera etapa, el eje principal es implementar el concepto de “prioridad peatón”. Para eso se está realizando la nivelación de veredas y calzadas, una intervención que elimina barreras arquitectónicas y permite una circulación más cómoda y segura para quienes caminan por la zona.

En el caso de la calle Olavarría, el objetivo es mejorar la caminabilidad sin eliminar completamente el tránsito vehicular. Allí se mantendrá un carril para autos y se sumarán dársenas de estacionamiento, buscando un equilibrio entre la movilidad del barrio y la seguridad de peatones y vecinos.

La obra en la calle Necochea ya está en marcha (Foto: GCBA)

Según informaron desde el gobierno porteño, en las próximas semanas las tareas se extenderán también sobre la avenida Suárez.

Más árboles, iluminación y accesibilidad

La obra contempla una renovación integral del entorno urbano en aproximadamente 340 metros lineales.

Entre las principales intervenciones se destacan:

Superficies continuas: la nivelación de veredas y calzada permitirá mejorar la accesibilidad universal para residentes y visitantes.

la nivelación de veredas y calzada permitirá mejorar la accesibilidad universal para residentes y visitantes. Más arbolado urbano: se incorporarán nuevos ejemplares para sumar sombra y mejorar el paisaje urbano.

se incorporarán nuevos ejemplares para sumar sombra y mejorar el paisaje urbano. Iluminación LED: se instalarán luminarias de última generación para reforzar la visibilidad nocturna y la seguridad en el área.

La iniciativa busca no solo mejorar la circulación, sino también ordenar el espacio público y fortalecer el atractivo turístico de uno de los barrios más visitados de la ciudad.

Una apuesta al desarrollo del sur porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia del proyecto para el barrio. “La calle Necochea es la cuna del tango, el lugar de las cantinas y las ferias donde tantos artistas y vecinos construyeron nuestra identidad, valorada en todo el mundo. Dijimos que íbamos a recuperar el espacio público y lo hicimos”, sostuvo.

Así quedará la calle Necochea tras la intervención (Foto: GCBA)

Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, señaló que la intervención “representa mucho más que una obra urbana”. “Es una puesta en valor de la historia y la identidad de La Boca. La transformación prioriza al peatón, mejora la accesibilidad y fortalece el espacio público con más veredas, arbolado, iluminación y equipamiento urbano”, explicó.

El funcionario remarcó además que el proyecto busca generar nuevas oportunidades para vecinos y comerciantes, además de consolidar el desarrollo turístico de la zona.