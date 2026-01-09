Llega una nueva automotriz a la Argentina y lanzará dos SUV con tecnología revolucionaria

CARILÓ.- La llegada de la marca china Leapmotor a la Argentina había sido anticipada hace ya unos meses por parte de los directivos del Grupo Stellantis. Y esta semana, en esta ciudad, fue presentada oficialmente con su propio stand en el Summer Car Show.

Y esta llegada representa también una muestra más de cómo las automotrices del gigante asiático continúan con su avanzada en nuestro país, muchas veces de la mano del cupo que el Gobierno nacional abrió para modelos electrificados.

Leapmotor fue fundada en Hangzhou en 2015 por Zhu Jiangming y Fu Liquan, dos emprendedores que venían del ambiente de la tecnología electrónica (fueron los creadores de Dahua Technology). En 2017 la empresa comenzó la construcción de su planta en Jinhua, y en 2019 dio inicio a la producción de sus vehículos. La marca ganó impulso global tras concretar una alianza con Stellantis en 2023, por la cual el conglomerado controla Leapmotor International y sus operaciones fuera de China. Hoy tiene producción planeada en Brasil y Europa.

Y un dato más: se ha convertido en la marca de vehículos electrificados que más rápido creció en China, pues el año pasado alcanzó el millón de unidades producidas.

Su cartera está compuesta por vehículos electrificados inteligentes, y tiene una propuesta que combina “tecnología, diseño, seguridad, conectividad y confort”, según comentó Valère Lourme, responsable de la marca en la Argentina.

Para ser más concretos, su especialidad son los BEV (autos eléctricos a batería) y los REEV o vehículos electrificados de rango extendido (Range Extended Electric Vehicle), que son con los que desembarcará aquí (“al menos en una primera etapa”, según Lourme).

¿Qué es esto? Básicamente, son autos que se impulsan solo con energía eléctrica producida por baterías, pero que además cuentan con un motor convencional que solo sirve para regenerar la capacidad de los acumuladores; como una suerte de generador como los que se usan ante cortes de luz. No es una tecnología nueva; de hecho, en nuestro país la inauguró Nissan con el X-Trail e-Power.

“La principal innovación de nuestros vehículos está en el sistema REEV, que permite una conducción totalmente eléctrica con el respaldo de un motor a combustión. Ofrece así la experiencia de un vehículo eléctrico con la libertad de recorrer largas distancias sin depender de la infraestructura de carga, una propuesta especialmente atractiva para un país como Argentina en el que las distancias son enormes y la red de carga es aún limitada”, comentó Lourme.

Valère Lourme en el stand de Leapmotor en Cariló, junto a los C10 y B10

Aunque el lanzamiento oficial esté programado para mediados de este año, ya está exhibiendo dos de los primeros modelos que van a llegar aquí, el C10 y el B10. Se trata de dos SUV, el primero para el segmento D y el restante para el segmento C.

El C10 tendrá una mecánica compuesta por un motor eléctrico de 215 CV alimentado por una batería de iones de litio de 28,4 kWh que se recarga con un motor térmico naftero de 1.5 L. Así, promete una autonomía superior a los 1000 km. No se dieron más datos del B10.

“Leapmotor llega de la mano de Stellantis, lo que nos permite aprovechar toda la experiencia y solidez del grupo para posicionarnos rápidamente como un actor relevante de la electromovilidad en la región. Queremos hacer que más personas tengan acceso a la tecnología más avanzada y, así, aportar a un futuro más limpio, eficiente y conectado en Argentina”, afirmó Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina.

Sobre los planes para producir en Brasil, Lourme anunció que están avanzando para fabricar modelos en la planta de Pernambuco (de ahí salen hoy varios modelos de Jeep y RAM). “No puedo hacer muchos comentarios al respecto, pero sí te puedo decir que estamos avanzando con el proyecto”, finalizó Lourme.

Para conocerlos, los interesados pueden acercarse al Summer Car Show, ruta provincial 11 km 407, entre Cariló y Villa Gesell, todos los días de 14 a 22 y hasta el 22 de febrero.