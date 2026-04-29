Jorge Macri adelantó que su primer hijo con María Belén Ludueña nacerá este jueves

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que Vito, su primer hijo con la conductora María Belén Ludueña, nacerá este jueves 30 de abril. “Los dos estamos embarazados. Probablemente sea mañana, porque venimos aguantando a ver si sale”, expresó el funcionario al ser consultado sobre la fecha. Al mismo tiempo, consignó que la pareja está “tratando de que venga de forma natural”.

El embarazo había sido confirmado el pasado noviembre por el dirigente de Pro, que ya es padre de dos varones y una mujer. En ese momento, contó que desde hacía tiempo que con Ludueña buscaban tener un hijo juntos.

“Tengo tres hijos maravillosos, son lo más perfecto de mi vida, y tenía ganas de darme una chance más y hacerlo con Belén, mi pareja, a la que amo y con la que tengo mi proyecto de vida", aseguró.

Jorge Macri y María Belén Ludueña durante su boda en La Rural. Instagram: @mariabelenluduena

Asimismo, contó que con la periodista -de 39 años- están “muy felices” y reconoció el esfuerzo de su mujer: “No fue fácil, ella puso el cuerpo, tuvo los altos y bajos normales de un tratamiento”.

En mayo de este año, la conductora de Mujeres Argentinas había expresado su deseo de convertirse en madre. “Estoy atravesando momentos difíciles. Como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá y eso también afecta”, había revelado entre lágrimas tras un cruce entre Macri y una panelista del programa.

Cuando confirmó el embarazo, ella posteó: “¡Todo este amor y más es para vos mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas“.

La pareja

Ludueña y Macri comenzaron su relación a fines de 2018, luego de conocerse en un programa de televisión. En agosto de 2024, la propia Ludueña rememoró en La noche de Mirtha Legrand: “Lo conocí trabajando en un programa de tele... Yo hacía una columna en un programa de Canal 26 y él se acercó. Siempre fue respetuoso”.

“Cuando lo conocí, dije: ‘Qué buena onda tiene este tipo’. Me había caído muy bien. Me acuerdo que buscó alguna excusa para pedir mi teléfono y yo no le daba mucha bola. Tenía algunos prejuicios porque se dedica a la política y, además, es más grande que yo", precisó entonces la ahora esposa del jefe de Gobierno.

Y completó: “Lo primero que le pregunté fue si estaba soltero y hacía siete u ocho años que estaba separado. Y un día, después de algunas experiencias no tan buenas, dije: ‘Me parece que está bueno conocer a alguien que, después de un año, me escribía, cada vez que era Año Nuevo, Navidad, Pascua’. Me cambió un montón”.

Con el tiempo, la pareja comenzó a mostrarse públicamente y convivió en un departamento en La Lucila, Vicente López, cuando Macri todavía era intendente de aquel partido bonaerense. “Vivimos juntos desde hace tres años y medio, y queremos dar el siguiente paso”, contaba en julio de 2021 a la Revista ¡Hola!. Macri y Ludueña se casaron el 12 de noviembre de 2022, en una ceremonia íntima y posterior festejo en el Hotel Alvear, al que asistieron figuras del ámbito político y televisivo.