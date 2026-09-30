Empezó en La Boca en 1913, se mudó a Pacheco y se convirtió en una fábrica clave para la región

Para dimensionar la planta de Ford en General Pacheco hay que considerar que su predio ocupa alrededor de un millón de metros cuadrados, unas 100 hectáreas o el equivalente a 140 canchas de fútbol. Hoy, un cuarto de esa superficie está cubierta por instalaciones industriales. Ahí conviven las plantas de motores, estampado y carrocería, montaje y pintura, además de depósitos, oficinas y otros edificios necesarios para sostener la operación.

El complejo acaba de cumplir 65 años, ya que fue inaugurado oficialmente el 21 de septiembre de 1961, cuando General Pacheco todavía conservaba un paisaje predominantemente rural y la Panamericana ni siquiera existía como se la conoce hoy. Desde entonces salieron de sus líneas algunos de los vehículos más reconocibles de la historia industrial argentina: F-100, Falcon, Fairlane, Taunus, Sierra, Escort, y Focus. Desde 1996, además, es la casa de la Ranger para todo el continente.

En total, Pacheco ya superó los 3,5 millones de vehículos fabricados. Dentro de los autos que salieron de su línea de producción es imposible no pensar en el Falcon, modelo que alcanzó las 494.209 unidades antes de despedirse en 1991. La Ranger, por su parte, ya representa aproximadamente un tercio de toda la producción acumulada por la planta desde su inauguración.

El escenario actual es muy distinto de aquel de comienzos de los años 60. La fábrica está hoy concentrada en la producción de la pickup y funciona principalmente como centro de exportación regional: aproximadamente el 70% de lo producido tiene como destino otros mercados latinoamericanos, entre ellos Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

La planta de Ford en Pacheco cumplió 65 años

Pero el aniversario también le sirvió al óvalo para mostrar qué viene después. La terminal acumula un programa de inversiones de US$870 millones en Pacheco desde la transformación de la fábrica para la actual generación de Ranger, la ampliación de capacidad, nuevas configuraciones y la incorporación de tecnologías de producción. Los últimos US$170 millones fueron anunciados específicamente para fabricar desde 2027 la Ranger Híbrida Enchufable (PHEV), que será la primera versión electrificada de la chata producida en Sudamérica.

En ese contexto, Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, aprovechó la celebración para poner el foco más allá del aniversario. “En un escenario donde las reglas de la industria automotriz cambiaron y a la Argentina le está costando como país entender estas nuevas reglas de juego, para nosotros es importante celebrar invirtiendo e innovando hacia adelante”, señaló.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica

Las dos próximas Ranger de Pacheco

La principal novedad de corto plazo es la Ranger PHEV (híbrida enchufable). La marca del óvalo continúa afinando los detalles de infraestructura para su producción y posterior comercialización el año que viene.

Un vistazo al prototipo de la Ranger PHEV (híbrida enchufable)

Durante la visita a la planta organizada se pudo observar los chasis preparados específicamente para esa mecánica. Entre las diferencias visibles aparecen las dos bocas laterales —una para combustible y otra para la recarga eléctrica— y las modificaciones necesarias para alojar el sistema de baterías en la caja.

Su caja cuenta con las modificaciones necesarias para alojar el sistema de baterías

La otra novedad de la jornada fue la muestra del prototipo de pruebas de la Ranger Tremor, la variante de orientación off road que comenzará a producirse en Pacheco. Tendrá un motor naftero 2.3 GTDi EcoBoost, desarrollado para la región, y una puesta a punto específica con mayor capacidad para circular fuera del asfalto, que incluye suspensión y amortiguadores especiales, neumáticos todoterreno, bloqueo de diferencial y protecciones inferiores.

A comienzos de año la compañía Ford había confirmado que su producción local arrancaría hacia fines de 2026.

La Ranger Tremor es la variante de orientación offroad que comenzará a producirse en Pacheco

De La Boca a un campo en General Pacheco

La historia de la planta, sin embargo, empezó bastante antes de la existencia de la Ranger. Ford inició sus actividades en la Argentina en 1913: fue la tercera radicación internacional de la compañía, después de Canadá e Inglaterra, y la primera en Sudamérica. Desde 1917 comenzó el armado local de vehículos y, en 1922, inauguró su planta de La Boca.

Hacia fines de los años 50 aquella instalación ya resultaba insuficiente para los planes de expansión de la automotriz. Al mismo tiempo, la Argentina atravesaba una profunda transformación de su industria automotriz.

Imagen de archivo de cuando la producción del Ford Taunus alcanzó las 100.000 unidades

Durante la presidencia de Arturo Frondizi se sancionaron las leyes 14.780 de inversiones extranjeras y 14.781 de promoción industrial, mientras que el Decreto 3693/59 creó un régimen específico para la industria automotriz. Bajo ese esquema se presentaron 23 proyectos de radicación en el país.

En 1959, con la visita de Henry Ford II al país, avanzó el proyecto para construir un nuevo complejo industrial. Ford adquirió un terreno de más de 100 hectáreas ubicado 38 kilómetros al norte del centro porteño y destinó alrededor de US$70 millones al emprendimiento, cifra que la compañía describe como su mayor inversión de ese tipo fuera de Estados Unidos hasta entonces. El 15 de enero de 1960 se colocó la piedra fundamental. Apenas 20 meses después, el 21 de septiembre de 1961, Pacheco quedó formalmente inaugurada.

Los motores fueron una pieza central desde los primeros días. Allí se fabricaron los V8 que equiparon a vehículos comerciales de Ford y, posteriormente, los seis cilindros del Falcon. En 1963 salió de Pacheco el primer Falcon íntegramente producido en el país.

Los edificios que sobrevivieron al paso del tiempo

Parte de aquella infraestructura original todavía sigue funcionando. En uno de los edificios del complejo permanecen tres grandes generadores instalados en los comienzos de Pacheco, concebidos para proporcionar energía al centro industrial. Más de seis décadas después continúan disponibles como respaldo ante problemas con el suministro externo.

Estos motores buscan garantizar la generación eléctrica de respaldo por si la planta sufre un corte de suministro o buscan disminuir el consumo externo de la red. Juntos, los tres generadores alcanzan una potencia combinada de 4.5 MVA. Cada motor es de ocho cilindros en línea, refrigerados por agua. Tienen un diámetro de 3500 mm y una potencia de salida de 2120 kW (2335 HP) a 300 rpm. El peso de cada unidad aproximado es de 31.000 kg.

Los tres motores generadores que forman parte de la usina de energía de Ford en Pacheco

Entre los elementos históricos hay otro mucho más visible. Quien pasa por la Panamericana puede reconocer inmediatamente la denominada “cebolla” de Ford, la enorme estructura elevada coronada por el óvalo azul.

Se trata del tanque con capacidad para un millón de litros de agua, cuya silueta fue inspirada en el claxon del Ford A. Debajo del predio existen otros dos depósitos de la misma capacidad. Entre los tres pueden almacenar tres millones de litros, un volumen que Ford compara con el consumo diario de más de 5000 hogares.

De fondo la denominada “cebolla” de Ford, el tanque con capacidad para un millón de litros de agua

Sesenta y cinco años después de su inauguración, aquel terreno elegido cuando Pacheco todavía era campo abierto conserva varias piezas de esa primera fábrica. Lo que cambió alrededor —y puertas adentro— es casi todo lo demás: de los V8, el Falcon y la F-100 a una planta regional dedicada a pickups que ahora se prepara para fabricar su primera Ranger electrificada.