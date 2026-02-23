Entraron a un galpón abandonado, encontraron una colección de autos invaluables, pero un detalle les llamó la atención

Un viaje a una zona rural de Portugal terminó con un descubrimiento que captó la atención para cualquier fanático de los autos clásicos. Una pareja, que crea contenido en un canal de YouTube llamado Exploring the Unbeaten Path, protagonizó una nueva aventura en la que encontró una colección de autos clásicos, en su mayoría de la década de 1960, completamente abandonados.

En esta oportunidad, la aventura exigió avanzar con extrema cautela y en absoluto silencio para no llamar la atención, ya que el lugar donde intuían que se encontraba la colección tenía un vecino merodeando por la zona.

Para llegar hasta los galpones, dentro del predio en cuestión, la pareja debió atravesarlo sin hacer ruido y, como si fuera parte del relato, la lluvia comenzó a caer justo antes de ingresar al lugar donde se ocultaban los autos de colección.

De hecho, antes de entrar al galpón principal, cuya puerta estaba abierta, se encontraron con los primeros indicios del tesoro oculto: un Renault 4 furgón y un Austin A30, ambos cubiertos de polvo y óxido, pero todavía identificables. Este primer contacto era un indicio de lo que estaba por venir.

Renault 4 furgón Exploring the Unbeaten Path

Una vez dentro del galpón, el silencio era casi total, apenas interrumpido por ruidos constantes que aumentaban la sensación de tensión. Nada de eso impidió que avanzaran y se encontraran con el escenario que esperaban ver.

Entre todos esos vehículos detenidos en una cápsula del tiempo, uno de los que más llamó la atención fue un Vauxhall Cresta PA de 1959, un sedán británico de líneas clásicas y gran porte que supo ser símbolo de estatus en su época.

Vauxhall Cresta PA Exploring the Unbeaten Path

Vauxhall Cresta PA Exploring the Unbeaten Path

También destacaba un Dodge Brothers Truck de la década de 1930, un camión histórico que remite a los orígenes de la marca estadounidense y refuerza la idea de que la colección reunía vehículos de distintas épocas y procedencias.

Dodge Brothers Truck Exploring the Unbeaten Path

Otra de las “joyas” que escondía este galpón era un DeSoto Deluxe Special, un modelo clásico de la marca estadounidense que supo destacarse por su diseño elegante y su enfoque más lujoso dentro del grupo Chrysler, y que hoy permanece abandonado entre polvo y óxido.

DeSoto Deluxe Special Exploring the Unbeaten Path

DeSoto Deluxe Special Exploring the Unbeaten Path

Entre otros modelos, encontraron un Rover P5 de 1965, que incluso conservaba las llaves en su interior, un detalle que refuerza la sensación de abandono repentino y de que el tiempo se detuvo de un día para el otro.

Rover P5 Exploring the Unbeaten Path

Rover P5 Exploring the Unbeaten Path

Luego pasaron a otra área del hangar y se encontraron con todavía más piezas. De hecho, el creador de contenido comentó que todo daba la impresión de que los autos estaban siendo restaurados, como si la intención hubiera sido devolverlos a la calle y hacerlos rodar nuevamente.

Movilidad Exploring the Unbeaten Path

Más adelante, encontraron un MG MGA, uno de los roadsters británicos más emblemáticos de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, producido entre 1955 y 1962.

MG MGA Exploring the Unbeaten Path

Cuando el recorrido ya estaba llegando a su fin, se toparon con un Mercedes-Benz 220S, un modelo producido entre 1956 y 1959. Se trata de un sedán de lujo para su época, reconocido por su calidad de construcción, su confort y su refinamiento mecánico, que supo marcar un estándar dentro de la marca alemana.

Mercedes-Benz 220S Exploring the Unbeaten Path