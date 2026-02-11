¿“Envejecen” las baterías? Esto es lo que se sabe sobre la autonomía de los autos eléctricos

Una de las preocupaciones más arraigadas entre los potenciales compradores de vehículos eléctricos (EV) es la degradación de sus baterías y la consecuente pérdida de autonomía. Sin embargo, datos recientes y el avance tecnológico demuestran que esta ansiedad no siempre se condice con la realidad, especialmente en los modelos más actuales.

Según un estudio recopilado por Recurrent y referenciado por el sitio Hibridos y Eléctricos, la percepción de una degradación extrema no se sostiene. Incluso después de más de 240.000 kilómetros recorridos, los EV mantienen un porcentaje de capacidad de batería superior al 80%.

Los vehículos más antiguos analizados en esta muestra, algunos con más de una década de antigüedad y un alto kilometraje, aún conservan alrededor del 81% de su autonomía original. Esto significa que un auto que, al ser nuevo, ofrecía 435 kilómetros de rango, podría seguir recorriendo unos 398 kilómetros tras ese uso intensivo.

Algunos eléctricos con más de una década de antigüedad y un alto kilometraje aún conservan alrededor del 81% de su autonomía original JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La mejora es aún más notoria en los modelos más recientes. Los vehículos eléctricos fabricados a partir de 2022, por ejemplo, retienen cerca del 91% de su autonomía inicial tras los 240.000 kilómetros.

Esta tendencia ascendente en la retención de carga se debe a progresos significativos en la química de las baterías, los sistemas de refrigeración y los algoritmos de gestión de carga, que evitan el estrés extremo de las celdas y ralentizan su envejecimiento. Las puntuaciones medias de autonomía conservada por año de fabricación muestran una mejora constante: desde el 81% para modelos de 2012 hasta el 91% para los de 2023.

Las puntuaciones medias de autonomía conservada por año de fabricación muestran una mejora constante: desde el 81% para modelos de 2012 hasta el 91% para los de 2023 EFE

¿De cuánto es la vida útil de la batería en un auto eléctrico?

La vida útil general de la batería de un eléctrico, de acuerdo con Toyota, se sitúa entre 8 y 15 años, o entre 160.000 y más de 300.000 kilómetros, superando a menudo esta cifra con un uso adecuado. Las baterías de ion litio, las más comunes, no fallan de golpe, sino que experimentan una degradación progresiva y una disminución gradual de la capacidad de carga. Esta vida útil suele ser suficiente para acompañar la vida útil total del vehículo.

El Electric Vehicle Council señala que una batería se considera al final de su vida útil en un vehículo cuando alcanza aproximadamente el 75% de su capacidad original, lo que implicaría que un EV con 400 km de autonomía inicial podría llegar a tener unos 300 km.

La vida útil general de la batería de un eléctrico, de acuerdo con Toyota, se sitúa entre 8 y 15 años Smile Fight - Shutterstock

Pero el camino de las baterías no termina ahí. Al final de su ciclo en un vehículo, aún conservan una cantidad significativa de energía. Por ello, diversas empresas están transformando estas baterías usadas en sistemas de almacenamiento estacionario para hogares, edificios y redes eléctricas, donde pueden durar hasta 10 años más. Posteriormente, pueden ser recicladas para fabricar nuevos materiales, un proceso cuya eficiencia continúa mejorando, con objetivos como el de la Unión Europea de reciclar el 70% de las baterías de iones de litio para 2030.

Qué factores inciden en la vida útil de la batería

Toyota destaca las temperaturas extremas, los ciclos de carga completos diarios o el uso excesivo de carga rápida, el estilo de conducción con aceleraciones o frenadas bruscas y circular frecuentemente con niveles de batería muy bajos o muy altos.

Para prolongar la duración, se recomienda evitar cargas completas innecesarias (manteniendo el nivel en un 80% para uso diario), no agotar la batería (mantenerla por encima del 20%), reducir el uso de carga rápida a lo indispensable, aprovechar el frenado regenerativo y proteger el vehículo de temperaturas extremas.

La batería de los próximos autos eléctricos podría usar sodio o calcio en vez de litio para su fabricación Shutterstock - Shutterstock

Un dato tranquilizador, aportado por la investigación de Recurrent, es que la necesidad real de reemplazar baterías en vehículos eléctricos modernos es extremadamente baja, apenas un 0,3% en los EV de tercera generación. Esto contrasta con el 2% de las generaciones anteriores, disipando uno de los principales temores, ya que la batería es el componente más costoso del vehículo.

Se recomienda evitar cargas completas innecesarias (manteniendo el nivel en un 80% para uso diario) Shutterstock

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.