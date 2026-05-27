Las acciones de Ferrari se desploman tras presentar su auto eléctrico y llueven las críticas

El lanzamiento del Ferrari Luce abrió una fuerte discusión dentro de Italia y especialmente dentro del universo de la marca. El modelo, que marca el ingreso definitivo de la automotriz al mundo de los deportivos eléctricos, debutó acompañado por fuertes cuestionamientos públicos, críticas internas y una inmediata reacción negativa en la bolsa.

Las acciones de Ferrari cerraron la jornada con una caída de 8,4% en Milán, lo que implicó una pérdida cercana a los 4600 millones de euros en capitalización bursátil. Pero las críticas más duras llegaron desde una voz con enorme peso histórico dentro de la compañía.

El nuevo Ferrari Luce generó polémica por su diseño

Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari y una de las figuras más importantes de la marca durante las últimas décadas, cuestionó directamente el proyecto. “Corremos el riesgo de destruir una leyenda”, afirmó durante un encuentro de Confindustria, según recopiló el medio Ask News. Incluso ironizó diciendo que esperaba “que al menos le quiten el caballo rampante a ese coche”.

Di Montezemolo con Schumacher en tiempos de Ferrari

Pero no fue la única crítica al Luce, ya que también se expresó críticamente el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, quien apuntó contra el diseño y el concepto general del vehículo. “No se parece en nada a un coche del Cavallino Rampante”, escribió tras el lanzamiento.

La reacción contrastó con el intento de Ferrari de rodear el debut del Luce de una fuerte carga institucional. Una delegación encabezada por John Elkann, heredero del legendario imperio automotriz de la dinastía Agnelli, y Benedetto Vigna (CEO de Ferrari) presentó el vehículo al Papa León XIV en Castel Gandolfo y le obsequió el volante del modelo. Un día antes, el auto también había sido exhibido en el Palacio del Quirinal ante el presidente italiano Sergio Mattarella.

El modelo utiliza una plataforma completamente nueva desarrollada exclusivamente para vehículos eléctricos

Más allá de la polémica por su diseño, el Luce representa uno de los desarrollos técnicos más radicales en la historia de Ferrari. El modelo utiliza una plataforma completamente nueva desarrollada exclusivamente para vehículos eléctricos, con cuatro motores independientes —uno por rueda— y más de 1000 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 310 km/h de velocidad máxima.

A su vez, es el primer Ferrari con cinco plazas reales y uno de los modelos más grandes jamás fabricados por la marca. El diseño fue desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive y Marc Newson, ex diseñadores de Apple. La silueta es provocadora, considerando que es muy distinta a la de los Ferrari tradicionales.

Es el primer Ferrari con cinco plazas reales y uno de los modelos más grandes jamás fabricados por la marca

La automotriz de Maranello también recurrió a soluciones poco habituales dentro de la industria, como una batería estructural integrada al chasis, arquitectura de 880V, pantallas OLED desarrolladas junto a Samsung y una llave con tecnología E Ink.

Pero el gran interrogante que abrió el Luce parece ser otro, ya que deberá demostrar si una marca históricamente asociada a motores V8 y V12 puede conservar su identidad emocional en plena transición eléctrica. Y por cómo reaccionó Italia en las primeras horas tras el debut del modelo, esa discusión recién empieza.