Es argentino y diseñó un auto para su cumpleaños del que sólo se harán 3 unidades en todo el mundo

Hay argentinos que dejan huella en cualquier rincón del mundo y logran trascender como muy pocos. Uno de ellos, sin dudas, es Horacio Pagani, una figura emblemática que continúa sorprendiendo al universo automotor con creaciones que combinan ingeniería, diseño y arte.

El legendario ingeniero, que supo dejar su sello en Lamborghini antes de fundar su propia empresa, volvió a captar la atención global con una nueva presentación de Pagani. Se trata del Huayra 70 Trionfo, una versión renovada del modelo que el propio diseñador decidió desarrollar como homenaje personal por su cumpleaños número 70. Cabe aclarar que no es la primera vez que festeja su cumpleaños de esta manera.

Así luce el Pagani Huayra 70 Trionfo

En esta oportunidad, la carrocería se basa en la del Roadster BC y está pensada para ofrecer una aerodinámica extrema. En comparación con el Huayra tradicional (el modelo que se discontinuó en 2022 y fue reemplazado por el Utopía), sólo conserva las puertas y los marcos de las ventanas: el resto es totalmente nuevo, incluidos los faros de doble punto.

Con un peso de poco más de 1200 kg, logrado gracias a una estructura íntegramente realizada en fibra de carbono, el Huayra 70 Trionfo fue presentado con una llamativa combinación de colores verde y naranja, una elección que refuerza su carácter exclusivo y su impronta visual.

Este modelo equipa un motor V12 biturbo Pagani

En cuanto a la mecánica, esta “joya” de la ingeniería está impulsada por un motor Mercedes-AMG V12 biturbo de 6 litros, que en esta configuración especial entrega 834 CV y supera los 1000 Nm de torque.

La potencia se transmite a las ruedas traseras a través de una caja manual de 7 velocidades, un claro guiño a los amantes de los autos que todavía valoran el control total de los cambios y una experiencia de manejo más purista.

Cuenta con una caja manual de 7 velocidades Pagani

En cuanto a prestaciones, si bien la marca no difundió cifras oficiales, se estima que el Huayra 70 Trionfo podría acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 370 km/h, números acordes a su peso contenido y a su relación peso-potencia, que es excepcional.

La producción estará limitada a sólo tres unidades, lo que lo convierte automáticamente en una pieza de colección. Como suele ocurrir con este tipo de creaciones, el precio no fue informado, aunque se espera que esté reservado para muy pocos bolsillos.