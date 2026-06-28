¿Es malo calentar el auto antes de salir?

Hace un par de décadas, cuando se pretendía llegar a tiempo a algún lugar y te desplazabas en un automóvil o camioneta nueva, debías salir varios minutos antes porque tenías que calentar el motor del vehículo.

En la actualidad, muchos conductores continúan con este modo de operación.

De todas formas es necesario tener en cuenta que esta práctica también dependerá del tipo de combustible que utilice el vehículo, de la altura y el clima.

Los modelos más antiguos estaban equipados con carburadores; por este motivo, al ponerlos en marcha, se tenía que calentar el motor del auto durante unos minutos. El sistema funcionaba con un cable que se debía “estirar” para garantizar un buen funcionamiento.

Era común que el vehículo se apagara cuando estaba frío, por lo que había que esperar a que el motor alcanzara su temperatura ideal para evitar ese problema.

Los motores carburados tienen un sistema de lubricación muy diferente a lo que existe actualmente Shutterstock

Por otro lado, vale la pena mencionar que los motores antiguos utilizaban un lubricante con una textura más espesa, de manera que el fluido demoraba mucho más en lubricar todas las partes del propulsor.

¿Es necesario calentar el motor de un auto actualmente?

En la actualidad, ya no es necesario calentar el motor de un vehículo antes de salir. Esto se debe a que los modelos modernos utilizan un sistema de inyección, además de sensores que regulan la temperatura del refrigerante o de la presión de aire.

Este proceso es técnicamente conocido como “circuito abierto”. En este paso, la computadora del motor se encarga de recopilar datos sobre alguna advertencia en particular. Al terminar la verificación, el motor empezará a trabajar en “circuito cerrado”. En ese momento, comenzará a “calentarse” automáticamente.

De hecho, lo recomendable es empezar la marcha ni bien se arranque el auto, ya que alcanzará la temperatura ideal en mucho menos tiempo.

Ya no es necesario calentar el motor de un vehículo antes de salir santypan - Shutterstock

Muchos conductores creen que durante el invierno sí se debería dejar el auto calentando al ralentí; sin embargo, tampoco es lo correcto. Como se mencionó en el punto anterior, los motores tienen un sistema de inyección que se encarga de compensar el frío bombeando más combustible.

Durante este proceso, el sistema también controla el consumo de combustible que se gastaría si se dejara el vehículo encendido por unos minutos. Eso sí, cuando se inicie la marcha, sea en la circunstancia que fuere, no hay que aumentar la velocidad tan rápido. La conducción debe ser lo más progresiva posible hasta alcanzar la temperatura correcta del régimen.

En el único caso en el que hoy en día se sigue recomendando calentar el motor antes de conducir es si se vive en zonas de frío extremo. En caso de unidades eléctricas, un preacondicionamiento del vehículo (encenderlo mientras carga) puede resultar útil para eficientizar el uso de la batería.

Este método es aconsejable porque una batería calentada recibe de forma más eficiente la energía que se produce al conducir con un solo pedal. Así, se asegura la economía del combustible desde el momento en que inicias el viaje.

Cabe mencionar que, del mismo modo, el mejor momento para cargar un auto eléctrico es inmediatamente después de conducir, cuando la batería aún está caliente, puesto que aceptará energía con más eficiencia.