La “caja negra” de los autos: cómo son y cómo funcionan y por qué no se dejan usar en Austria

Existe un dispositivo para el auto llamado dashcam, una cámara que se instala en el parabrisas delantero (aunque también hay modelos que se colocan en la luneta trasera) y que graba de manera continua todo lo que sucede durante la conducción.

Incluso existen versiones que permiten registrar el interior del habitáculo, una función especialmente utilizada por conductores de aplicaciones de transporte para reforzar la seguridad tanto propia como la de los pasajeros.

El uso de estas cámaras varía según el país, mientras que en Rusia son muy habituales entre los conductores e incluso se han convertido en una herramienta clave para documentar siniestros y reclamos ante las aseguradoras, en países como Austria o Suiza su utilización está más restringida o directamente desaconsejada por cuestiones vinculadas a la privacidad.

Las dashcams no deben obstruir la visión del conductor Shutterstock - Shutterstock

En la Argentina, en cambio, existe un vacío legal, ya que la Ley Nacional de Tránsito no contempla específicamente este tipo de dispositivos. Mientras no obstruyan el campo visual del conductor, su uso está permitido.

Sin embargo, especialistas advierten que pueden surgir conflictos legales relacionados con la difusión de las imágenes registradas, dado que estas pueden exponer matrículas de vehículos y rostros de terceros sin su consentimiento. Ahora bien, ¿las aseguradoras brindan descuentos por utilizar una dashcam?

Respecto a este tema, Osvaldo Biondi, titular de Biondi Seguros-Asesores, dijo: “Oficialmente en el mercado de los seguros no hay ningún beneficio que se esté ofreciendo a personas que cuenten con una dashcam en su vehículo, ni ninguna norma que las regule”.

En esa línea, el especialista relató el caso de uno de sus asegurados, quien tenía una cámara instalada en el interior de su camión y logró registrar una maniobra fraudulenta. Según contó, en un semáforo un automovilista realizó marcha atrás de manera intencional para impactar contra el vehículo que se encontraba detenido detrás e intentar responsabilizarlo por el choque. “Cuando el conductor del camión le advirtió que tenía toda la secuencia filmada, el otro involucrado admitió la culpa. Entonces, estas cámaras pueden ayudar a prevenir fraudes”, explicó.

Ahora bien, Biondi también señaló que estas cámaras aportan evidencia valiosa ante un siniestro y expresó su deseo de que se avance en una normativa que fomente su uso en la Argentina.

Puntos a favor y en contra de la dashcam

Por un lado, las imágenes registradas por una dashcam pueden convertirse en una prueba determinante cuando ocurre un choque o de cualquier situación en la vía pública, tal como comentó el experto consultado previamente.

Al grabar de manera continua (dependiendo del tipo de cámara) todo lo que sucede delante (y en algunos casos también detrás o dentro del vehículo), estos aparatos permiten reconstruir los hechos con mayor precisión y aportar evidencia ante aseguradoras o mismo para la justicia.

A las funciones básicas de grabación, las más costosas suman otras tecnologías que amplían su alcance. Algunos modelos incluyen sensores de impacto, monitoreo de estacionamiento, visión nocturna e incluso cámaras orientadas hacia el habitáculo.

En la Argentina, las aseguradoras no ofrecen descuentos en las pólizas por utilizar este tipo de cámaras Shutterstock - Shutterstock

En contraposición a estos beneficios, la tendencia a nivel global en cuanto a estas cámaras abrió debates de privacidad, ya que las cámaras pueden captar patentes, rostros, entre otros elementos; es por eso que hay países en los que se prohíben estas cámaras.

Tampoco debe pasarse por alto que su eficacia depende en gran medida de la calidad del equipo y de una correcta instalación. Una cámara con baja resolución puede dificultar la identificación de detalles importantes, mientras que una ubicación inadecuada podría afectar la visibilidad del conductor.