Ferrari niega obligar a sus clientes a comprar el Luce, su nuevo eléctrico, para acceder a otras unidades

Ferrari negó que esté condicionando el acceso a sus próximos modelos de edición limitada a la compra del Luce, su primer auto 100% eléctrico. La aclaración llegó después de que un reporte de Bloomberg estableciera que algunos clientes podían verse incentivados a adquirir el nuevo modelo para conservar o mejorar su posición dentro del sistema de asignación de los vehículos más exclusivos de la marca.

El encargado de rechazar esa versión fue el director Comercial y de Marketing de Ferrari, Enrico Galliera, en declaraciones con The Drive. El ejecutivo aseguró que la compañía no está forzando a sus clientes a comprar el Luce ni tiene previsto hacerlo.

Según el ejecutivo, aplicar ese tipo de presión sería un “enorme error”, porque podría generar el efecto contrario al buscado y que el auto termine en manos de compradores que no lo quieren realmente.

Ferrari utiliza desde hace años un sistema de asignación para sus modelos más demandados, especialmente en el caso de las series limitadas. En ese esquema suelen tener prioridad los clientes con una relación más extensa con la marca, los propietarios de varios Ferrari, quienes participan en eventos oficiales y aquellos que conservan sus autos durante largos períodos.

El Luce es el primer automóvil de cinco plazas de Ferrari

Galliera explicó que inducir a un cliente a adquirir un auto que no desea “destruiría su valor de reventa, que es precisamente lo que está sufriendo hoy el sector de los vehículos eléctricos de lujo”, según recopiló Reuters.

En 2025, alrededor del 84% de los autos nuevos de Ferrari fueron vendidos a clientes que ya tenían una Ferrari, mientras que aproximadamente el 56% fue adquirido por compradores que poseían más de una unidad de la marca. En ese contexto, cualquier cambio dentro del sistema de asignación tiene impacto entre sus clientes más tradicionales.

En 2025, alrededor del 84% de los autos nuevos de Ferrari fueron vendidos a clientes que ya tenían un Ferrari

La desmentida llega en un momento clave para la marca, ya que el Luce representa uno de los movimientos más disruptivos de su historia reciente. El modelo fue presentado como el primer Ferrari completamente eléctrico y abrió una discusión inmediata entre clientes, fanáticos y analistas sobre el futuro de una automotriz históricamente asociada al sonido, la emoción y la tradición de sus motores de combustión.

El trasfondo del Luce

La aclaración de Ferrari llega después de un debut particularmente sensible para la marca. El Luce fue presentado a fines de mayo y rápidamente quedó en el centro de una fuerte discusión pública.

El lanzamiento estuvo acompañado por una reacción negativa en los mercados. Tras la presentación, las acciones de Ferrari cerraron con una caída de 8,4% en Milán, lo que implicó una pérdida cercana a los 4600 millones de euros en capitalización bursátil. A eso se sumaron críticas internas y cuestionamientos políticos en Italia.

El lanzamiento estuvo acompañado por una reacción negativa en los mercados, con una caída de las acciones del 8,4% en Milán

Una de las voces más fuertes fue la de Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari y una figura clave en la historia moderna de la compañía, quien cuestionó directamente el proyecto. “Corremos el riesgo de destruir una leyenda”, afirmó durante un encuentro de Confindustria. Incluso ironizó con que esperaba “que al menos le quiten el caballo rampante a ese coche”.

La reacción contrastó con el intento de Ferrari de rodear el debut del Luce de una fuerte carga institucional. Una delegación encabezada por John Elkann, heredero del imperio automotriz de la familia Agnelli, y Benedetto Vigna presentó el vehículo al Papa León XIV en Castel Gandolfo y le obsequió el volante del modelo.

El interior del Ferrari Luce

Más allá de la polémica, el Luce representa uno de los desarrollos técnicos más radicales en la historia de Ferrari. Utiliza una plataforma completamente nueva desarrollada para vehículos eléctricos, cuenta con cuatro motores independientes —uno por rueda— y entrega más de 1000 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 310 km/h de velocidad máxima.

Además, es el primer Ferrari con cinco plazas reales y uno de los modelos más grandes fabricados por la marca. El diseño fue desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive y Marc Newson, exdiseñadores de Apple, y propone una silueta alejada de la estética más tradicional de los modelos de Maranello.