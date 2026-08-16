Especialistas explican cómo hay que manejar una moto en días fríos para evitar accidentes

Los motociclistas año tras año se mantienen como los usuarios de la vía con mayor incidencia entre las víctimas fatales de los siniestros viales. De hecho, según el Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025 de la Secretaría de Transporte, representaron el 46% de las muertes registradas, sobre un total de 4060 víctimas.

En este contexto, existen condiciones que pueden modificar la forma de conducir y que exigen tomar mayores recaudos. Una de ellas es la llegada de las bajas temperaturas y, ante las últimas olas de frío del año, especialistas en seguridad vial, en diálogo con LA NACION, brindaron una serie de consejos para prepararse antes de salir y adaptar la conducción durante todo el recorrido.

“El frío es un factor de riesgo tan real como la lluvia, la niebla o el mal estado del asfalto”, advierte Leonardo Giachetti, coordinador de la Oficina de Educación Vial del Automóvil Club Argentino (ACA). Según explica, no se trata solamente de una cuestión de confort, sino de una condición que incide directamente sobre la seguridad de la conducción.

Desde Honda, Martín Montenegro, jefe de Honda Safety Argentina, coincide que durante el invierno disminuye la adherencia de los neumáticos por las bajas temperaturas, la presencia de humedad, escarcha o superficies resbaladizas. También señala que la visibilidad puede verse afectada por niebla, lluvia o el empañamiento del visor del casco. La terminal cumple 48 años de presencia en la Argentina y dos décadas de producción en el país.

Es importante saber que la prevención comienza antes de poner en marcha la moto; Honda recomienda realizar una revisión preventiva que incluya neumáticos, comandos, luces, fluidos y transmisión. También aconseja utilizar un casco homologado, con el visor limpio y transparente, y sumar, si es posible, un sistema Pinlock para evitar que se empañe.

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Entre los controles mecánicos, la marca japonesa líder en ventas especifica que hay que comprobar la presión y el estado de los neumáticos, verificar el funcionamiento de las luces, controlar los niveles de aceite, combustible, líquido de frenos y refrigerante cuando corresponda, y revisar la batería, que puede verse afectada por las bajas temperaturas.

También es importante revisar los frenos y el embrague, además de comprobar el estado de la transmisión. En el caso de las motos con cadena, Montenegro dice que hay que limpiarla y lubricarla, especialmente después de haber estado expuesta al agua, y controlar que tanto la corona como el piñón no presenten desgaste o dientes quebrados.

El acelerador tampoco debería quedar fuera de la inspección. Debe funcionar suavemente y regresar por sí solo a su posición, mientras que también es importante comprobar la bocina y regular correctamente los espejos.

Uno de los principales problemas de las bajas temperaturas aparece en los neumáticos. Según Giachetti, el caucho está diseñado para trabajar dentro de un determinado rango de temperatura y, con el frío, se vuelve más rígido y pierde capacidad para adaptarse a las irregularidades del asfalto. Por eso, aconseja circular con extrema precaución durante los primeros kilómetros, evitando aceleraciones, inclinaciones pronunciadas y frenadas bruscas.

A esto se suma el estado de la calzada, ya que el frío y la humedad pueden reducir todavía más la adherencia, especialmente en sectores donde las condiciones suelen acumularse, como zonas de sombra, puentes y curvas cercanas a la vegetación.

El jefe de Honda Safety Argentina también aconseja conducir con mayor suavidad cuando hay humedad, lluvia, escarcha, hojas o suciedad sobre el asfalto. En esas situaciones aconseja reducir la velocidad, anticipar las maniobras y evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

Durante el invierno no alcanza con respetar la velocidad máxima permitida: también es necesario adaptar el ritmo a las condiciones de circulación. Desde el ACA señalan que el frío debería ser considerado al momento de establecer una velocidad precautoria, ya que una menor temperatura puede estar acompañada por mayor humedad y menor adherencia.

Montenegro, a su vez, recomienda aumentar la distancia de seguimiento respecto del vehículo que circula adelante. De esta manera, el motociclista dispone de un mayor margen para reaccionar ante un imprevisto y puede realizar frenadas progresivas y controladas.

El frío puede afectar las capacidades del conductor. Según Montenegro, una exposición prolongada a bajas temperaturas puede disminuir la concentración y reducir la movilidad de las manos, los pies, los hombros y la cintura. Como la conducción de una moto requiere movimientos corporales, el entumecimiento puede disminuir la capacidad de reacción.

Por eso, se recomienda utilizar indumentaria específica para invierno que proteja del frío sin limitar los movimientos. El ACA propone el denominado “sistema de capas”, combinando ropa térmica con una capa exterior impermeable y resistente al viento. También aconseja utilizar botas impermeables y guantes adecuados.

La vestimenta no debe impedir movimientos fundamentales para conducir, como girar el manillar, accionar el embrague y el freno, mover los dedos o girar la cabeza. Desde Honda sostienen que es conveniente utilizar prendas de primera piel que permitan conservar el calor corporal y evacuar la transpiración.

Otro problema frecuente durante el invierno es el empañamiento del visor del casco, que puede producirse por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Cuando ocurre, la visibilidad puede reducirse en cuestión de segundos.

Giachetti recomienda no abrir completamente el visor, sino apenas unos milímetros para permitir la ventilación. También señala que una alternativa efectiva es utilizar un casco equipado con sistema antivaho o Pinlock.

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Tanto la preparación de la moto como la evaluación de las condiciones del entorno forman parte de una conducción segura. El ACA recomienda consultar el pronóstico meteorológico y las condiciones del tránsito antes de iniciar el viaje, teniendo en cuenta su duración y la posibilidad de que el clima empeore. También plantea evaluar si realmente es necesario realizar el recorrido bajo esas condiciones o si existe otra alternativa.

Honda, en la misma línea, aconseja evitar salir cuando las condiciones climáticas sean extremas y comprometan la seguridad. Y existe una situación en la que la recomendación es todavía más clara. “Si hay hielo o nieve sobre la calzada, la opción más segura es evitar circular en moto”, concluye Giachetti.