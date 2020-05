eSports, pura adrenalina... ¡virtual!

Una carrera virtual de la Toyota GR Supra GT Cup

La pandemia frenó las competencias en los circuitos, pero aceleró el lanzamiento de torneos oficiales de las categorías, en los que fabricantes, pilotos y gamers se enfrentan a fondo en las pistas digitales

Cintia Perazo

Los eSport o deportes electrónicos alcanzarán este año US$1059 millones de ingresos mundiales, según la consultora Newzoo; además, esta firma estima que ese número trepará a 1600 millones de dólares en 2023. Dentro del mundo de los deportes electrónicos se encuentra, justamente, el simracing o automovilismo virtual.

La cuarenta obligatoria provocó que todas las competencias deportivas, incluyendo el automovilismo, se suspendieran en todo el mundo. Esto, sumado al auge de los deportes electrónicos, le están dando una gran oportunidad a los eventos virtuales. De esta manera, tanto la Fórmula 1 como el MotoGP han disputado más carreras virtuales que reales este año y lo mismo está ocurriendo con las competencias automovilísticas locales. "Con eMotorsport, el TC es la primera categoría en Latinoamérica que tiene un torneo virtual televisado a nivel regional y nada menos que con Movistar como partner", señala Diego Hurtado, director de Marketing y Comunicación de eMotorsport Argentina, empresa licenciada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Julián San Cristóbal, responsable de Comunicación de Renault destaca que el automovilismo fue uno de los deportes que más rápido reaccionó tras establecerse el período de aislamiento obligatorio, porque muchos pilotos ya usaban los simuladores como parte de su entrenamiento habitual. "Las dos categorías más importantes y en las que Renault Sport participa son Súper TC 2000 y Turismo Carretera. Ambas en poco tiempo establecieron calendarios y campeonatos para los eSports. Rápidamente las grillas de cada carrera virtual se completaron con la mayoría de los pilotos que corren habitualmente en la pista, lo que le ofreció un atractivo especial e hizo que treparan los niveles de audiencia", detalla.

Leonel Pernía conduce su Torino virtual en una de las carreras del Turismo Carretera digital, que se transmite por TV

"Las carreras virtuales hoy se transmiten por internet y televisión. Los pilotos se entrenan varias horas en la semana, los comisarios deportivos sancionan las maniobras antideportivas y, fundamentalmente, la gente puede ver los mismos autos y circuitos que en la vida real. Se generan espectáculos muy atractivos y a las marcas nos sirve para mantener la visibilidad del equipo, los pilotos y los sponsors", agrega San Cristóbal.

Según explica Federico Luchessi, gerente de Toyota Gazoo Racing Argentina, el eMotorSport está cobrando más trascendencia por la falta de las carreras reales. "Aunque el automovilismo y el eMotorSport pertenecen a dos mundos distintos tienen puntos en común. Hoy el aislamiento está acercándolos, porque muchos pilotos del automovilismo real están participando del virtual. De todas maneras, creo que una vez finalizado este período de cuarentena cada mundo va a volver a su circuito original, claro que el crecimiento que experimente eMotorSport lo va a mantener; pero los pilotos van a volver, cada uno, a su mundo. No obstante, la pasión del automovilismo está presente en los dos mundos", resume.

Y aún dentro de cada uno de estas actividades hay diferencias. "Puede ocurrir que un piloto se inicie en el kárting, pero después por su realidad económica no puede continuar en las carreras reales y se vuelve piloto de eSport. Dentro del eMotorSport también hay mucha diferencia económica. Existen simuladores de PlayStation de 50.000 pesos y desarrollos que cuestan millones de dólares. Por otro lado, un piloto de carreras tradicionales no tiene por qué ser rápido en las virtuales y viceversa. Pero sí sucede que existen simuladores que generan la misma adrenalina que las carreras reales. Si bien no requiere el mismo esfuerzo físico, sigue manteniéndose esa adrenalina durante la largada y también la pasión por el automovilismo", aclara Luchessi.

El Súper TC 2000 también tiene su campeonato virtual con los astros de la categoría

Un poco de historia

Según recuerda Hurtado, el simracing existe desde hace veinte años en nuestro país. "El primer juego popular fue el Grand Prix 2 de MicroProse, que permitía hacer torneos con autos de Fórmula 1. La gente enviaba sus vueltas rápidas o hotlaps a una web y competían entre sí. Luego con la llegada de los juegos multiplayer, que permiten correr en red, la comunidad creció", cuenta. Al tiempo que agrega que el juego que marcó una bisagra en la historia argentina de los eSport de carreras fue el Simulador Turismo Carretera, que emulaba la categoría más importante de nuestro país y permitía que los usuarios compitieran desde su casa. "Este fue el puntapié para multiplicar las comunidades de simracers locales, para que aparezcan fabricantes de cockpits (las estructuras que soportan una PC), monitores y butacas de carrera para simular un auto, e infinidad de emprendimientos relacionados. En este largo camino, la primera vez que una categoría argentina fundó su divisional virtual fue la ACTC en 2019, que a través de eMotorsport convocó a los mejores simracers del país. En 2020, ambas entidades dieron otro paso sumando una categoría virtual más: las TC Pick-Ups", dice Hurtado.

Automotrices a la pista

Cada vez son más las compañías de la industria automotriz que se suman a los deportes electrónicos, o mejor dicho al simracing, que es la rama de los eSport de carreras. Entre ellas se destacan Ferrari, Toyota, Renault, Nissan y Ford. Algunas con más presencia mundial y otras con carreras regionales y locales. Pero ¿cuál es el objetivo? Algunas automotrices se sumaron porque han observado que las nuevas generaciones no se sienten atraídas por el automovilismo tradicional y encuentran en los deportes electrónicos una forma de acercarlos. Otras sienten que es una forma de fidelizar a esa generación con su marca. Incluso algunas compañías utilizan estos simuladores para entrenar pilotos, diseñar sus vehículos y hasta como "semillero" de futuros corredores.

"Nosotros participamos para atraer a nuevas audiencias. Encontramos clientes que no les gustaba ver una carrera, pero sí participan del eMotorSport. Además, todos los equipos de Fórmula1, NASCAR y las principales categorías mundiales tienen programas de simuladores que cuestan varios millones de dólares dentro de sus fábricas y se usan para el desarrollo de los autos. En el caso de Toyota tenemos un acuerdo con PlayStation, esa es nuestra entrada en este mundo y esto nos permite tener contacto con muchísimos jugadores alrededor de todo el mundo", cuenta el ejecutivo del Toyota Gazoo Racing.

Sebastien Buemi, del equipo Nissan de la Fórmula E en el simulador

San Cristóbal asegura que para los fanáticos del automovilismo los eSports son un estímulo y para los pilotos un entretenimiento muy importante durante la cuarentena. "Por eso le damos un perfil muy profesional y acompañamos a las categorías que toman muy en serio estas competencias virtuales. Es importante mantenerse activo en todas las áreas posibles en este período tan especial. Para Renault Sports, mantenerse en competencia más allá de los formatos, es parte de su esencia", sostiene.

También Ford se sumó a esta tendencia y en septiembre del año pasado anunció el reclutamiento para integrar su primer equipo de eSport: Fordzilla. "Ford continúa explorando las sinergias entre los mundos digital y real, y cree que el gaming puede ayudar a pensar cómo interactuar en el futuro, por negocios o placer, como pasajeros y conductores", decía el comunicado. Esta automotriz además comenzó a armar su "Equipo Europeo", una especie de seleccionado que integrarán los gamers estrella de cada país. "En Ford, la competencia está en nuestro ADN. Ahora es tiempo de tomar esa experiencia y volcarla en el mundo de los eSports, capturando la imaginación de una nueva generación de pilotos virtuales e inspirándolos a dar una vuelta en uno de nuestros vehículos Ford Performance", dijo Roelant de Waard, vicepresidente de Ford Europa, en el marco del lanzamiento.

La distinción entre el mundo real y el virtual se está borrando. Según Amko Leenarts, director de diseño de Ford Europa, el gaming es una parte de nuestra cultura. Los jugadores virtuales desafían día a día a los pilotos de carreras en la vida real y ya en nuestras actividades cotidianas se cruzan estos mundos, por ejemplo cuando usamos apps para entrenamientos físicos o cuando, a través de programas de fidelidad, sumamos puntos para canjearlos por un café. "Aprovechar la pasión y la experiencia de la comunidad gamer nos ayudará a pensar cómo serán nuestros viajes en el futuro, algo con lo que estamos verdaderamente comprometidos y emocionados por experimentar", resumió Leenarts en el comunicado.

Carrera ecológica

Debido a que no se pueden realizar tampoco las carreras de Fórmula E, competición de autos eléctricos, se organizó una nueva serie de eSports, Formula E, Race at Home Challenge o "Reto de la carrera en casa". Nissan forma parte de esta iniciativa. "Unirnos a esta carrera fue un paso natural para mantener a los aficionados entretenidos durante la pausa de las carreras en vivo de la Fórmula E. Nissan está emocionada de tomar su lugar en la grilla virtual con los otros equipos y llevar la acción en línea durante este tiempo. Ha sido un reto divertido preparar a los pilotos de Fórmula E para el mundo virtual, porque tanto Seb (Sebastien Buemi) como Oliver (Rowland) cuentan con equipo y configuraciones de simulador de vanguardia y están disfrutando de la carrera. Por supuesto que hay un cruce entre la audiencia joven y digitalmente conectada de la Fórmula E y la audiencia de los juegos en línea, así que adaptamos nuestro contenido de medios sociales para que nuestros pilotos sean todavía más accesibles para estos apasionados seguidores", revela Tommaso Volpe, director global de Nissan Motorsports.

El ejecutivo de la marca japonesa espera atraer a los aficionados del mundo virtual cuando regresen las carreras reales. "Ambas competiciones comparten muchos aspectos y características emocionantes. Las dos son interactivas y se disfrutan con cero emisiones. Para nosotros, competir en las carreras simracing bajo la bandera de la Fórmula E es el mejor lugar donde podemos estar mientras nos preparamos para el reinicio de la temporada", agrega Volpe.

Las motos, a fondo

A finales de marzo se realizó la primera carrera virtual de la historia de MotoGP, la máxima categoría del Campeonato del Mundo del motociclismo. Bajo el nombre de MotoGP Virtual Race Quédate en casa, esta carrera ya pasó las 700.000 reproducciones en Youtube.

La próxima cita (cuarta de la temporada en la que ya han ganado Álex Márquez, Francesco "Pecco" Bagnaia y Maverick Viñales) es mañana. Quienes lo deseen podrán ver el evento virtual MotoGP y MotoE (primera fecha del eSport de las motos eléctricas) en múltiples plataformas. Ahí once estrellas de MotoGP (incluyendo al actual Campeón Mundial, Marc Márquez, y al nueve veces campeón del mundo Valentino Rossi) y nueve pilotos de la Copa del Mundo FIM Enel MotoE se enfrentarán en dos carreras independientes en el circuito internacional Marco Simoncelli de Misano, a través del nuevo videojuego MotoGP 2020.

El MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial tiene su torneo oficial con particpantes como Marc Márques, actual campeón del mundo y el mítico Valentino Rossi

Lo que vendrá

El ejecutivo de Renault está convencido de que el simracing es clave para mantener la marca y la competición vivas. "Sin dudas esta tendencia obligará a tener una nueva mirada. Es muy pronto para aventurar cambios concretos, pero puedo asegurar que Renault Sport Argentina está alineada con la política de la marca a nivel mundial en este fenómeno global. Veremos cómo evoluciona y cómo se mantiene una vez que retornen los autos a la pista. Hoy nos permite generar nuevas formas de interactuar con nuevas audiencias y acercar el automovilismo con una mirada más actual, innovadora y colaborativa. Estamos muy contentos de ser parte de esta nueva tendencia", aclara San Cristóbal.

"Hay profesionales que lograron pasar del simracing al automovilismo real y creemos que es un 'semillero' para descubrir nuevos pilotos, lo que en el ambiente del automovilismo es bastante complicado. Hay un mundo gigante en el eMotorSport así que va a seguir siendo un pilar muy fuerte para Toyota, más allá del aislamiento", concluye Luchessi.

Algunas automotrices separan totalmente el mundo de las carreras físicas del de las virtuales, mientras que otras prefieren mostrar los puntos en común. Lo cierto es que el simracing tiene cada vez más adeptos, hasta el punto de lograr que estas dos actividades confluyan y se encuentren pilotos virtuales y reales en una misma pista y con el mismo objetivo: sentir la adrenalina cuando se agita la bandera de largada y una gran satisfacción al cruzar la línea de llegada.

El Kun, un invitado especial

Sergio "Kun" Agüero, invitado especial del equipo Red bull de Fórmula 1 para competir en el GP de Cataluña virtual

Correr en Fórmula 1 es el sueño de muchos, aunque pocos lo consiguen. No es el caso del Kun Agüero, que el domingo pasado compitió desde el living de su casa en el Gran Premio de Cataluña virtual, en el circuito de Montmeló, como invitado y compañerode equipo de Alex Albon, uno de los pilotos titulares de la escuadra Aston Martin Red Bull Racing de F1. El jugador del Manchester City lejos estuvo de desentonar: finalizó en 14ta. posición.