Un auto se renovó en diseño, tecnología y seguridad y busca recuperar el liderazgo

El Chevrolet Onix fue durante muchos años el vehículo más vendido del país. De hecho, mantuvo su liderazgo en el segmento más buscado del país de la mano de una mecánica confiable, buen nivel de equipamiento y precio competitivo. Originario de Brasil, las trabas a las importaciones y la imposibilidad de girar divisas llevaron a que perdiera mercado y que quedara un poco relegado en las preferencias (la oferta era muy escasa). Hoy la realidad es distinta y con el flujo regularizado volvió a estar en la discusión.

Hace meses GM realizó una facelift y un replanteo de la gama de este chico, que ahora queda conformada por dos formatos, sedán y hatchback, ambos con cuatro versiones: LT MT, LTZ AT, Premier AT y RS AT. Manejamos la Premier AT y estas fueron nuestras impresiones.

Como en todo update que se precie de tal notamos algunos cambios estéticos. Por ejemplo, ahora la parrilla es cromada (se puso a tono con el family feeling de los productos globales de la automotriz); el capot tiene líneas más definidas; las ópticas son más afinadas y todas las luces y las DRL son de LED (“aumentan la iluminación en un 61% en comparación con el sistema anterior”, dicen en la automotriz); y el paragolpes fue replanteado con ángulos más agresivos, nuevo encaje para los antiniebla y una disposición más alto y con otro ángulo para evitar que toque en cunetas o lomos de burro.

Largo: 4,169 m

Ancho: 1,746 m

Alto: 1,474 m

Distancia entre ejes: 2,551 m

Capacidad del baúl: 303 L

Capacidad del tanque: 44 L

Peso: 1067 kg

Neumáticos: 195/55 R16”

Lateralmente la silueta no muestra cambios, pero sí hay otras llantas de aleación R16″ (los neumáticos son 195/55).

Hay un rediseño de las luces traseras y aparece un difusor en la parte inferior del paragolpes, en tanto que sigue con el spoiler negro rematando el techo.

Las dimensiones permanecen igual: 4,169 m de largo, 1,746 m de ancho (2,044 m contando espejos), 1,473 m de alto y 2,551 m de distancia entre ejes.

Ya puertas adentro, el planteo sigue siendo el tradicional. A la correcta calidad de materiales y terminaciones se le agrega un amplio espacio en las plazas delanteras (atrás es el justo como para que viajen dos adultos), que permite establecer una posición de manejo muy cómoda (la butaca y la dirección se regulan en altura y profundidad). El baúl ofrece 303 L expansibles a poco más de 1000 L al rebatir los asientos traseros, con lo cual no hay problemas para moverse en familia.

Esta actualización introduce el concepto de “habitáculo virtual”, que combina el nuevo tablero digital Virtual Cockpit System de 8″ con la pantalla de 11″ que estrena el renovado sistema multimedia MyLink y conectividad con Android Auto, Apple CarPlay y la app MyChevrolet, que permite encenderlo, climatizarlo y hasta localizarlo a distancia. Es el mismo que ya estaba presente en el Tracker.

Digital. Es el entorno del renovado Chevrolet Onix

Desde hace tiempo, uno de los pilares de los modelos de la marca del moño es la tecnología. De hecho, fueron los primeros en brindar en nuestro mercado wifi incorporado de serie (el debut fue en 2019 con el Cruze y el Onix lo incorporó un año más tarde), conexión múltiple de dispositivos y sistema de asistencia a bordo (el conocido OnStar, que otorga conectividad y servicios de seguridad y emergencia, desde recupero en caso de robo hasta el servicio de Acompañamiento Seguro en caso de conducción en situaciones de vulnerabilidad).

La batería de elementos de confort, por otra parte, incluye cámara de visión posterior, sistema de estacionamiento semiautomático Easy Park con sensores delanteros y traseros, control de velocidad crucero, etcétera.

Volviendo al punto de “los destacados Chevrolet”, también sobresalen en el apartado de la seguridad (¿son quizás los más completos del mercado?). Aquí encontramos 6 airbags, anclajes Isofix para sistemas de retención infantil, frenos con ABS y EBD, control de estabilidad, monitor de punto ciego, limitador de velocidad, indicador de presión de las ruedas, asistente de arranque en pendiente y más.

Probado y rendidor

En lo que hace a la mecánica, mantiene la misma fórmula que estrenó en el último cambio generacional de 2020: motor turbonaftero de 3 cilindros en línea, 1.0 L de cilindrada y 12 válvulas con distribución variable, que produce 16 CV a 5500 rpm y 16,3 kgm de torque desde las 2000 rpm. Este se acopla a una transmisión automática con convertidor de par de 6 marchas, mientras que la tracción es delantera.

Le queda muy bien esta combinación, pues se siente una entrega de potencia y par lineales y progresivos, y la caja lo acompaña con respuestas rápidas y precisas para lograr tanto bien rendimiento en largo como capacidad de respuesta ante la demanda del pedal derecho (por ejemplo, para hacer sobrepasos).

Por eso es que muestra buenos valores en lo que hace a la performance: acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 s, mientras que recupera de 80 a 120 km/h en 7,2 s. La velocidad máxima que alcanza es de 187 km/h.

Motor: naftero con turbo

Cilindrada: 999 cc

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Potencia: 116 CV a 5500 rpm

Par: 16,5 kgm a 2000 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

En cuanto a los consumos, gasta unos 8,5 L/100 km en ciudad y 6,9 L/100 km en ruta a 120 km/h. Nada mal realmente.

Transmite un muy lindo andar tanto en ciudad como en autopista, pues es silencioso, mullido y confortable, gracias al acertado reglaje de suspensiones (producto Mercosur).

Se lo siente muy dócil para conducir, con una dirección progresiva y precisa, que facilita desplazarse en medio del tránsito o en espacios reducidos. No desentona a nivel dinámico, aunque muestre cierta tendencia a rolar un poco en curvas rápidas (algo normal y que no representa riesgos).