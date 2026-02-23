Renault Niagara: así sería la pick up argentina que se encuentra en su etapa final

La planta de Santa Isabel, en Córdoba, se encamina hacia una nueva etapa industrial. Luego del cierre de la producción conjunta de las pickups Nissan Frontier y Renault Alaskan, junto al cese de los modelos Logan y Sandero del rombo, la fábrica se prepara para el inicio de un proyecto propio que redefinirá su esquema productivo: la nueva pick up compacta conocida internamente como Proyecto Niagara, que ya transita su fase final antes de su lanzamiento industrial.

El cierre del acuerdo productivo con Nissan —iniciado en 2018 con una inversión cercana a los US$600 millones— liberó capacidad en Santa Isabel. Ese espacio será ahora ocupado por Niagara, que concentrará dos tercios de la capacidad industrial de la planta y operará con dos turnos completos.

La semana próxima Renault paralizará la producción en Córdoba para realizar trabajos de adecuación vinculados con la nueva camioneta

La apuesta no es menor. La proyección industrial contempla hasta 160.000 unidades destinadas a exportación. Ese volumen confirma que se trata de un programa con fuerte orientación regional, pensado no sólo para abastecer el mercado interno sino también para posicionar a la Argentina como polo exportador dentro del esquema global del grupo.

Niagara surge a partir del concept presentado por la compañía y representa la nueva estrategia de Renault para el segmento de las pickups de media tonelada, un nicho que ganó protagonismo en América Latina.

La pickup es la gran apuesta del rombo en el país

Con el final del ciclo compartido con Nissan —que incluyó la fabricación melliza de Frontier y Alaskan— la automotriz francesa concentra ahora sus recursos en un desarrollo propio que marcará el rumbo productivo de la planta cordobesa en los próximos años.

Así, mientras Nissan reorganiza su operación internacional y continua en el país como importador, Renault avanza con una reconfiguración industrial que tiene a Niagara como pieza central. La parada técnica prevista para la próxima semana es una señal concreta: la nueva pickup argentina ya se encuentra en su etapa final.

Cómo sería la pickup Niagara

En paralelo al avance industrial en Córdoba, el medio brasileño especializado Auto esporte publicó en los últimos días información no confirmada por Renault sobre cómo sería la versión de producción de la Niagara.

Según ese medio, la pickup monocasco tendría una versión tope de gama denominada Outsider, con una estética marcadamente aventurera. Esta configuración incluiría elementos como estribos laterales, calcomanías específicas en las puertas, paragolpes con apliques exclusivos y barra antivuelco, además de detalles diferenciados en el interior, como alfombrillas y referencias al nombre de la versión en el tablero.

La proyección industrial contempla hasta 160.000 unidades destinadas a exportación

A su vez afirman que la Niagara Outsider podría ofrecer tracción 4x4, además de variantes 4x2. En el caso de la versión integral, se menciona la posible incorporación de caja de transferencia y diferencial trasero.

En cuanto a la mecánica, señalan desde Brasil que ambas configuraciones podrían utilizar el motor 1.3 TCe turbo flex ya conocido en otros modelos regionales de la marca, con una potencia en torno a los 163 CV y 27,5 kgfm de torque, asociado a la transmisión automatizada de doble embrague EDC de seis marchas.

Señalan desde Brasil que ambas configuraciones podrían utilizar el motor 1.3 TCe turbo flex SEBASTIAN PANI

En materia de dimensiones, Renault ya había admitido que la Niagara “superará los 5 metros de largo”. Según la publicación brasileña, la distancia entre ejes podría rondar los 2,95 metros, el límite técnico de la plataforma modular regional.

El diseño final sería muy fiel al concept presentado en 2023, con un frontal agresivo, letras “Renault” en gran tamaño en la parrilla —en lugar del tradicional rombo— y un paragolpes robusto orientado a reforzar la percepción de solidez.

Puertas adentro, la Niagara compartiría buena parte de su arquitectura interior con el SUV Boreal, incluyendo un tablero con doble pantalla de 10 pulgadas y sistema multimedia openR link con integración de servicios de Google.